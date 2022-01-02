花蓮縣府整修美崙溪自行車道 搶在過年前完工

花蓮市美崙溪畔原本的堤防與自行車道因0206地震損毀，縣府利用震災善款修繕，特別將自行車道與人行道分開並綠美化，預計在農曆春節前完工，提供居民與遊客戶外遊憩空間。

美崙溪有自然蜿蜒的河道，溪畔綠地生態豐富，西方是國福大橋的花海，往東邊走就是出海口，沿途風景秀麗，溪邊的自行車道常吸引許多遊客騎單車徜徉，居民也常在傍晚前往休憩運動。

縣府建設處長鄧子榆說，美崙溪位於米崙斷層周邊，在花蓮0206地震後，設施有零星損壞情形，範圍很大，雖不至於影響安全卻影響美觀，因此用震災善款針對細微的地方修繕，更將自行車道與人行道分開，以免行人與自行車爭道，整體經費約1100萬元。

縣設處表示，美崙溪周邊改善工程包括既有欄杆修繕、瀝青混凝土鋪面、堤下自行車改善、堤頂花台修繕、既有堤防樓梯新增扶手、堤頂座椅修繕及堤下人行步道改善。其中，自行車道自萬壽抽水站往出海口，位於美崙溪高灘地內，屬河川行水區，平時可作為民眾休閒運動場域，在颱風暴雨期間禁止進入。

建設處指出，自2018年起進行美崙溪周邊水環境建設規畫，利用兩岸平緩高灘地增加居民休憩空間外，考量下游區有珍稀的台灣瀕絕保育類「台灣狐蝠」蹤跡，經生態專家建議，保留植栽作為棲地，並種植狐蝠的愛吃的植物如稜果榕、水同木等，做好生態保育工作。