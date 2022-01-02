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修改超長溜滑梯小朋友也能玩 但何時開放基市府說不準

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場新設超長溜滑梯，限12歲以上使用，遭質疑為何打造兒童不能玩的溜滑梯？基隆市立運動場長葉雅琦今天說，溜滑梯優化設計去年底核定，廠商近日就會進場修改溜滑梯，符合兒童遊具規範。工期雖僅30天，但因全國遊具檢驗「塞車」已久，完工後得再通過檢驗，才能開放遊玩，日期難估。

基隆市暖暖運動公園改造兒童遊戲空間，利用坡面設計超大面爬網、超長溜滑梯、躲貓貓涵管和鳥巢式秋千等遊具，備受民眾期待。工程2019年發包施工後，完工日期一延再延，歷經3次變更設計，2021年8月才完工報驗。

市府驗收過程中，外界發現兒童遊戲場內的攀爬網、攀爬繩、攀爬塊、涵管、滑桿和沙坑，都屬「冒險區」設施，公告12歲以下不宜使用，連溜滑梯也「兒童不宜」，形同12歲以下小朋友只能盪秋千和玩沙坑，引發質疑名不副實。

市府去年9月表示要修改溜滑梯規格，讓小朋友也能玩。原本列為體健設施，限14歲以上使用的「天梯」，也會加鋪軟墊，降低高度，開放兒童遊玩。去年底有人不耐久等，在臉書社團貼文「小朋友經過遊樂場，都露出期望又帶點失望的眼神，詢問「什麼時候可以進去玩？」

葉雅琦表示，兒童遊樂場優化工程近日就會施作，調整溜滑梯的弧度，出口也會符合183公分的規範，工期是30個日曆天。如果沒有變數出現，2月初就能完成，

葉雅琦說，溜滑梯和天梯修改規格後，還要通過兒童遊具檢驗才能開放使用。國內去年因多家檢驗廠商被停權，檢驗量能下降，因此「塞車」。多家廠商近期已復權，市府除會加速完成能控管的部分，也會爭取及早完成檢驗，讓小朋友體驗全新設施。

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場優化工程預計2月間完工，但須通過遊具檢驗程序，才能開放開放兒童玩溜滑梯，日期未定。記者邱瑞杰／攝影

溜滑梯 基隆

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