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猴子當跑友 喝晚崙西亞香檳！東河路跑嘉年華下周報名

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
晚崙西亞甜橙是東河鄉名產，每年三月開始進入產季。圖／報系資料照片
晚崙西亞甜橙是東河鄉名產，每年三月開始進入產季。圖／報系資料照片

台東縣東河鄉公所3月26日將辦「柚見晚崙西亞」東河路跑嘉年華，分半馬、小馬和迷你馬組，沿途除享受台東好空氣、東河原野風光，並號稱有獼猴陪跑，7個中繼站還提供東河晚崙西亞香檳汁，限額報名1000人，預定本月4或5日開始報名，詳情參閱東河鄉公所臉書。

東河鄉長葉啟伸表示，這是東河鄉首次辦路跑活動，原本去年要辦，卻因為疫情延後，希望透過健康路跑，吸引更多人到東河旅遊，賽事將分半馬組(21K)、小馬組(12K)和迷你馬組(6K)，鼓勵親子、全家一起來東河路跑。

東河鄉公所秘書李弘宇說明，目前規畫3月26日早上6點從舊東河橋起跑，沿途經過登仙橋、泰源盆地，到泰源技訓所再折返，回程會經過小馬隧道( 舊稱泰源隧道)，隧道內會放音樂，讓選手在路跑過程能輕鬆欣賞沿途風光，東河鄉7個村各認養1個中繼站，提供晚崙西亞製成的香檳汁等補給品。

「東河有山有海真的漂亮！」葉啟伸說，從小在東和長大，每次經過泰源隧道，就像走入人間祕境，東河除田野風光，古意盎然舊鐵橋、還有金樽遊憩區與漁港，路跑過程很可能看見泰源地區可愛猴群，另3月也是晚崙西亞盛產期，是最好的伴手禮，希望透過活動讓更多人認識東河鄉。

東河鄉公所將於今年3月26號 舉辦「柚見晚崙西亞」東河路跑嘉年華。記者卜敏正／翻攝
東河鄉公所將於今年3月26號 舉辦「柚見晚崙西亞」東河路跑嘉年華。記者卜敏正／翻攝
「東河路跑嘉年華」號稱沿路將有獼猴陪跑。記者卜敏正／攝影
「東河路跑嘉年華」號稱沿路將有獼猴陪跑。記者卜敏正／攝影

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路跑 西亞 台東

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