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花蓮市獲韓國姊妹市贈珍寶紋樣瓷盤 慶賀締盟情

中央社 / 花蓮縣2日電

慶賀花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市40週年，市公所收到蔚山廣域市長宋哲鎬致贈盤國寶龜台巖刻畫紋樣紀念瓷盤及口罩等，感謝花蓮市去年捐贈防護罩等，姊妹市共同抗疫。

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市去年締盟姊妹市滿40週年，市公所辦理文化交流影像展，同時邀請知名插畫家當肯為兩市締盟紀念設計「鯨探號」藝術裝置，安置在北濱外環道南側人行步道上，相當吸睛。

花蓮市公所新聞資料表示，宋哲鎬在週年慶活動當天以錄製好的影片致意之外，並寄送締盟40週年紀念瓷盤，強調兩市之間的友誼永固。日前收到瓷盤，它是蔚山外高山甕器村的名匠製作，刻有韓國第285號國寶盤龜台巖刻畫中的鯨魚紋樣。

除瓷盤紀念品之外，蔚山廣域市另贈送口罩及隨行杯，感謝花蓮市去年捐贈隨身精油洗手皂及自製防護罩，幫助姊妹市一起抗疫。

花蓮市長魏嘉賢今天接受媒體採訪時表示，雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法與姊妹市互訪同慶，但花蓮市公所透過舉辦展覽、韓國美食活動與市民分享姊妹市交流成果。

魏嘉賢指出，因為花蓮市與蔚山廣域市均位於太平洋左岸，兩地均有相同賞鯨文化及人文背景，因此將代表兩市友誼的紀念藝術裝置「鯨探號」放在北濱外環道，象徵兩市同舟共濟。

花蓮 口罩

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