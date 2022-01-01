花蓮婦人水費比開游泳池離譜 暴增4萬多元原因讓人傻眼

花蓮縣陳姓婦人近日收到水費帳單，2個月用水量高達2500多度，水費暴漲4萬多元；水公司勘查後，研判是地下漏水，雖可申請因地漏核減2萬2798元，仍需要繳納1萬6千多元水費。

陳姓婦人房舍位於花蓮縣壽豐鄉志學村，以往2個月用水量不到30度，但上個月收到新一期的水費單，2個月用量竟然高達2524度，換算要繳要繳4萬1143元水費，讓她嚇瘋，將帳單貼上臉書社群向網友求助，網友訝異「你家是有游泳池天天游泳嗎？」、「游泳池也不用那麼多錢」，網友多認為是水管漏水導致。

自來水公司第九區管理處接獲反映派員到現場勘查，發現陳姓婦人的房舍分隔成多戶出租使用，管線複雜凌亂，混用接管自來水、山泉水；水公司人員嘗試關閉出水口，但水表指針持續轉動，研判是內部有管線漏水。

經與陳婦協調，試算1月應繳3萬9558元水費，可申請漏水核減2萬2798元，不過用戶仍須負擔1萬6760元。