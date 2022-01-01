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用路人請改道 花蓮北濱外環道清洗保養3日起封路5天
新的一年開始，花蓮市北濱外環道將從3日至7日，一連5天封路執行年度維修與保養，市公所提醒用路人依照管制路線，改道北濱街或海濱街等替代道路；封路期間每晚8時至隔天上午8時，北濱街與海濱街禁行15噸以上大貨車。
北濱外環道是市區重要的外環道路，因大型車輛頻繁行駛，易有砂石掉落淤積排水道、廢棄汙染牆面等問題，市公所受縣府委託管養，每年都會在農曆年前定期清洗，維護北濱外環道的用路環境。
今年的維修保養工作安排在3日上午8時起至7日下午5時起，一連5天，市公所已在外環道出入口設置指示牌，提醒用路人改道，市長魏嘉賢日前也前往視察，並提醒用路人在封路期間，務必遵守引導，不要闖入。
市公所表示，5天封閉期間將執行北濱外環道隧道內路面清掃、排水溝清淤、清洗牆面，也會檢修隧道內的抽水機組設備，路面坑洞和全線標誌標線等狀況，確保用路安全。
此外，公所也預告，另一條重要的市區幹道中山地下道，也將在14 日晚間10時起至15日清晨六時止封路清洗。
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