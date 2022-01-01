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宜蘭元旦升旗安排防疫英雄領唱 民眾感謝與感動滿滿

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
坐著輪椅的長者頭戴國旗帽、手拿國旗參加升旗典禮，精神讓人感動。圖／縣府提供
坐著輪椅的長者頭戴國旗帽、手拿國旗參加升旗典禮，精神讓人感動。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天在運動公園舉辦升旗典禮，特別請防疫英雄代表領唱國歌，包括縣衛生局長徐迺維、聖母醫院院長馬漢光等人，感謝他們無私奉獻；儘管天空飄雨，但參與民眾熱情不減，會場擠滿人，連坐輪椅的長輩也來參加升旗，內心感動不已。

為了迎接新年，宜蘭縣重要道路的兩旁旗海飄揚，縣政府今早6點40分在宜蘭縣立運動公園舉行升旗典禮，但活動尚未展開6點多就有人到場，活動先安排蘭陽女中熱舞社、宜蘭高商儀隊表揚，精彩演出博得熱烈掌聲，7點準時升旗。

縣長林姿妙帶領各局處長升旗，今年特別經過疫情衝擊，宜蘭守住了，升旗典禮中邀請防疫英雄領唱，包括縣衛生局長徐迺維及員工林育慶、聖母醫院院長馬漢光、陽明交通大學附設醫院副院長曹玄明、主任陳立夫、蘇澳暨員山榮民醫院主任蔡貴霞、護理長林芳靖、護理師陳玉嬌、仁愛醫院副主任陳亞茵、杏和醫院護理長蔡玖瑛等人領唱國歌，會場氣氛感人。

縣長林姿妙感謝醫護人員無私奉獻，守護全民健康，宜蘭這幾年努力推動大型建設進步，感謝縣政府團隊全力打拚，今天除了升旗典禮外，也配合舉行健行迎接新的一年，希望大家走出美好的明天。

有長輩坐著輪椅來參加升旗，舉手向國旗敬禮，內心感動不已；60幾歲陳姓男子與妻子參加升旗典禮，看到很多人手上都拿著小國旗，內心很溫暖，這兩年大家因為疫情關係，日子過得很悶，感謝縣府及這群抗疫英雄守住宜蘭，守住大家的健康。

杏輝集團總經理特助吳富霖帶著兒子參加，升旗時雨停了，陽光露臉，聽到國歌與看到升旗時，特別感動而且療癒。

縣府送給參加活動的民眾活力早餐及活動紀念口罩，升旗活動結束後展開3公里的活力健行，摸彩品含iPad、電視、電冰箱、洗衣機、腳踏車等一百多項，摸到大獎的人超開心。

宜蘭元旦升旗典禮結束後，民眾踴躍參加健加活動，共同走出健康與活力。記者戴永華／攝影
宜蘭元旦升旗典禮結束後，民眾踴躍參加健加活動，共同走出健康與活力。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府舉辦元旦升旗典禮，特別邀請防疫英雄縣衛生局長徐迺維等人領唱國歌，會場氣氛讓人感動。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府舉辦元旦升旗典禮，特別邀請防疫英雄縣衛生局長徐迺維等人領唱國歌，會場氣氛讓人感動。記者戴永華／攝影
元旦升旗典禮結束後舉辦健行活動，從宜蘭縣立運動公園鳴槍出發。記者戴永華／攝影
元旦升旗典禮結束後舉辦健行活動，從宜蘭縣立運動公園鳴槍出發。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府在運動公園舉辦元旦升旗典禮，儘管天空飄雨，但參與民眾熱情不減。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府在運動公園舉辦元旦升旗典禮，儘管天空飄雨，但參與民眾熱情不減。記者戴永華／攝影

宜蘭 衛生局 國歌

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