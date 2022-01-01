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花蓮賞鯨船新年第一航 200隻海豚伴迎曙光

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮多羅滿賞鯨今晨迎曙光船班載客出海，在海上等待日出。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮多羅滿賞鯨今晨迎曙光船班載客出海，在海上等待日出。圖／多羅滿賞鯨提供

新年第一航，花蓮多羅滿賞鯨今天清晨6時出海，載著6、70名遊客到海上迎接曙光，雖因天氣不佳，只見天使光從雲層縫隙露出，但巧遇成群飛旋海豚伴游迎接日出，另外，鯨世界元旦第一梯次的賞鯨船也看到百隻海豚，讓遊客大呼幸運。

多羅滿賞鯨近年推廣迎曙光船班，可惜前2年元旦時天氣都不好，浪況不佳停開。今年新年第一天的天氣不錯，迎曙光的賞鯨船清晨6時從花蓮漁港賞鯨碼頭出海，趕在天之前到海上等待日出。

業者呂世明說，出港時被夜色包圍，山邊看得到星星，山上也有霞光，隨著離岸邊愈來愈遠，先感受到山邊亮了起來，大約7時30分東邊現天使光，陽光從雲層縫隙投下光線，也相當特別。

呂世明說，今天海上有風浪，船長速度較慢，直到天色亮起，見到整群200多隻飛旋海豚伴游，有時潛入海中，有時旋轉跳躍，活潑可愛的模樣，讓賞鯨民眾大喊好幸運。

當時也隨船出海的海洋文學作家廖鴻基說，東北季風揚起後，因浪高較高，容易受到浪高干擾，不容易發現鯨豚蹤影，今天真的很幸運；他也說，賞鯨迎曙光1年只有一次機會，可在太平洋上迎接新年第一道曙光，還有機會看到海豚，是非常值得推廣的海上活動。

花蓮多羅滿賞鯨今晨迎曙光船班載客出海，喜見海上投下天使光。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮多羅滿賞鯨今晨迎曙光船班載客出海，喜見海上投下天使光。圖／多羅滿賞鯨提供

元旦 元旦連假

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