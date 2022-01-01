影／3千多人湧上太平山賞日出 7點陽光露臉遊客超興奮

2022年太平山元旦，吸引3000多人入園賞日出。在氣候及雲層影響下，延到7點才看到日出，讓遊客驚呼連連，開心愉悅，有人說，在太平山追到日出，拿到元旦書籤，好似象徵來年諸事太平。

拿到太平山元旦書籤頭號的遊客昨晚就來排隊，園方特別加贈太平山紀念品福袋。民眾表示，他是昨天從台北來宜蘭，昨晚6點半在入口處就開始排隊等候入園，希望來太平山就是希望能追新年日出成功。

今天清晨天未亮，太平山觀景平台就湧入大批遊客等待看日出，雖然受到雲層影響，延後到7點才看到日出，但遊客還是興奮開心。