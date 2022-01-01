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基隆升旗學生領唱 林右昌：最後1次主持 進步不會停

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供
基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供

基隆元旦升旗典禮「台灣頭，看日出」今天上午6點15分在成功國小操場舉行，市長林右昌率市府團隊首長，與立委蔡適應及副議長林沛祥等共同迎接新的一年到來，成功國小音樂班6位學生領唱國歌。林右昌說，雖然這是他最後一次以市長身分主持元旦升旗，不過基隆的進步不會停滯，希望市民朋友與市政府繼續一起努力找回城市榮光。

因應防疫需求，元旦升旗典禮以簡單、莊嚴辦理，仍有不少民眾自動自發來到成功國小彩虹跑道參與元旦升旗，表達對國家的支持與熱愛。

今天上午基隆陰雨，天空雲層很厚，看不到日出，但民眾熱情不減。先由崇右影藝科技大學的街舞團隊開場表演，隨後由成功國小音樂班6位學生領唱國歌，並由暖暖高中同學擔任升旗手，數百位民眾在綿綿細雨中看著國旗冉冉升起，祈願迎來更美好的一年。

林右昌指出，2021年是蠻辛苦的一年，直到現在全球仍籠罩在疫情的陰霾，不過台灣在政府的領導、民間的協助以及所有國人同胞全力的配合支持下，疫情非常平穩，從年中的本土疫情發生之後，在很短的時間內就完成歸零，甚至在經濟上還創下多年來最高的經濟成長率。

展望2022年，林右昌表示，基隆有很多建設將陸續完工啟用，他會繼續率領市府團隊繼續加油努力，在4月底將要舉辦的城市博覽會，把施政成果還有城市的進步蛻變，讓更多的市民朋友了解，讓全國的同胞一起來分享及見證基隆的成長。

基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供
基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供
基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供
基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供
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基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供
基隆升旗學生領唱國歌，林右昌：最後一次主持，基隆進步不會停。圖／基隆市政府提供
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