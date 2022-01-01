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基隆基金一路破管搶修封閉今全段通 地方促汰舊
基隆市安樂區基金一路196號前，昨天因自來水管線破裂造成路面隆起、塌陷，1萬3千多戶停水，經自來水公司緊急搶修，昨晚9點恢復供水，昨晚10點半完成修復，先開放外車道通行，內車道因還要養治今天上午6點開放通行。副議長林沛祥說，未來水公司應該針對大武崙地區全面汰換舊管，避免再發生破管造成居民的不便。
武崙里長李文財指出，昨天上午基金一路192到196號前馬路大漏水。該路段為台2線西行57K+100，為公路總局管轄道路，因自來水管線爆管，基隆工務段昨在現場成立前進指揮所，副議長林沛祥、鄭愷玲等都到現場關心。水公司一區處處長李慶興也趕到場處理。
水公司到場搶修，經查為400公厘CIP破管漏水，封閉往萬里方向內側車道搶修，水公司開挖止水，經開挖路面約2公尺，找到破損管線，昨晚9已完成修復，恢復供水。昨天是連假首日，基金一路1萬多戶沒水可用，引發抱怨。
林沛祥今天表示，這次的漏水主要是因為自來水管線老舊，加上長期重型車輛行駛基金一路，導致地下函箱壓擠到水管、造成約1.8米的破裂缺口，經過自來水公司的搶修，以及各相關單位的協助恢復正常供水及交通。但他要求，未來自來水公司應該針對大武崙地區，做出全面性的管線汰換，以避免此種災害再度發生、造成居民的不便。
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