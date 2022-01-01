搖滾基隆跨年郵輪啓航伴煙火秀 林右昌相約4月城博見

揮別2021年，「搖滾基隆大步走」跨年晚會昨晚31日在基隆港西三倉庫旁停車場熱鬧登場，市長林右昌率領市府團隊與多位議員，在基隆港獨有的船隻鳴笛聲中，與現場民眾一同迎接2022年的到來，並與大家相約在今年4月的城市博覽會再次相見。

儘管基隆在入夜後飄起了小雨，不過並未澆熄晚會現場觀眾們的參與熱情，無數民眾在獨立樂團的表演帶動下，盡情隨著音樂吶喊搖擺身體。林市長表示，市府連續7年以獨立樂團作為跨年的主軸，在全台灣獨樹一格，也成為許多獨立樂團成長茁壯的舞台。

林市長說，2022年將由新的市長陪大家跨年，不過基隆的跨年已經成為經典，城市也在進步及翻新，接下來就是4月的重頭戲─為期11天的城市博覽會，屆時歡迎所有的市民朋友一起見證基隆的進步及改變。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年市府邀請小樂(吳思賢)、楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、隨性、先知瑪莉、FUTURE AFTER A SECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團、TRASH等實力派搖滾樂團，共同擔綱跨年晚會表演陣容，與觀眾一同嗨翻基隆跨年夜。

此外，市府更力邀楊肅浩、TRASH鼓手金魁剛以及由《風箏》脫穎而出的創作人林正，合力創作活動主題曲《大船佇這》，訴說基隆勇敢蛻變成國際城市的同時，也保有著傳統文化與滿滿的人情味，當現場所有觀眾朋友一起同聲合唱《大船佇這》，也讓晚會現場迎來一波高潮。

當時間接近午夜，林市長率領市府一級主管與多位議員登上舞台，在基隆港獨有的船隻鳴笛聲中，與現場民眾一同歡迎2022年的到來，同時欣賞由國際知名煙火設計大師─黃俊豪老師操刀設計的煙火秀，搭配交響樂版《大船佇這》，長達7分鐘的璀璨煙火秀，吸引許多市民朋友在基隆港周邊駐足欣賞，留下滿滿的感動。

曾姿雯感謝大家來到基隆跨年，選擇不一樣的跨年，有高質感的獨立樂團及音樂陪伴，在熱情迎新年的同時也不忘配合現場防疫，讓搖滾基隆大步走跨年晚會可以順利圓滿，為2021年畫下完美句點。

主辦單位統計，這次活動現場及週邊觀賞音樂及煙火的人數達到4萬人次，透過「華視直播頻道」、「基隆市跨年晚會」官方粉絲專頁及基隆市長「林右昌UChange」官方粉專平台線上轉播，線上觀看及觸及人次超過60萬人次，歡迎市民好朋友及國內、外的旅客不斷暢遊基隆，感受基隆觀光的新魅力。