基隆跨年獨立樂團接力唱海港風情 7分鐘煙火秀壓軸

2021基隆搖滾大步走跨年晚會，今天下午4點50分在基隆港西三倉庫旁停車場登場，偶像藝人小樂吳思賢身為基隆人，精心準備的開場演出吸引很多粉絲，不少人提早卡位，今年金曲新星楊肅浩與貝洛樂團接力搖滾，楊肅浩特別為跨年創作主題曲「大船佇這」，濃濃的海港風情與跨年氛圍，最後倒數後將有7分鐘煙火秀。

市府自2014年起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，成功打造了基隆跨年樂團的特色，也讓基隆的跨年晚會成為培養獨立樂團跟創作者的重要舞台，今年也不例外。

今晚先由小樂吳思賢熱情開場，接著楊肅浩與貝洛樂團、拾參樂團、無妄合作社、農村武裝青年、隨性、先知瑪莉、FUTURE AFTER A SECOND、血肉果汁機、老王樂隊、YELLOW、神棍樂團及TRASH等12組實力派搖滾樂團擔綱跨年晚會表演陣容，接力演出。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，每年跨年活動絕對不能缺少的煙火秀，今年市府特別邀請到國際知名煙火設計大師黃俊豪老師操刀煙火秀，搭配上交響樂版〈大船佇這〉，以「偉大的出航」、「海潮之聲」、「冒險者們」、「普天同慶，滿載而歸」四大樂章。