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停7個月探索夢號今晚復航 旅客興奮搭郵輪迎花蓮曙光

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
停7個月探索夢號今晚復航，旅客：搭郵輪花蓮迎曙光興奮。記者游明煌／攝影
停7個月探索夢號今晚復航，旅客：搭郵輪花蓮迎曙光興奮。記者游明煌／攝影

因疫情自5月初停航至今已7個多月，探索夢號郵輪終於今晚復駛，下午4點多近200名旅客報到，都要持有PCR檢驗陰性才能登船，今晚航線為基隆-花蓮-基隆3天2夜航程，晚間9點啟航，明天上午抵花蓮迎曙光。一名女遊客說，能到花蓮迎曙光很興奮，不會嫌PCR麻煩，安全就好，希望新的一年可以賺大錢。

基隆市長林右昌今天傍晚5點多到基隆港了解旅客報到情況，他說，因為疫情郵輪停在基隆港好幾個月，郵輪業者非常挺台灣，也非常挺基隆港，很高興聽到復航的決定，今晚在跨年夜要來出航，他特別來加油打氣。

林右昌表示，郵輪的防疫非常嚴謹，目前的航線是繞島的航線，並沒有出國，可以當成國內的航線，剛剛看到旅客都非常的配合，一一通過驗證，希望一切都可以很圓滿，預祝出航成功。

雲頂郵輪集團業務部副總裁劉曉寧今晚也搭郵輪和旅客一起到花蓮要迎曙光，她說，今天終於復航了，防疫工作做得確實是郵輪最大的宗旨，要讓旅客安心，今晚旅客約200人。

一名女遊客說，可以搭郵輪去花蓮迎曙光很興奮，也希望可以新年新希望，可以賺大錢，雖然上下船都要PCR，但不會覺得麻煩，安全比較重要，反正出來玩就盡興就好。

復航計畫21日經指揮中心核定後，航港局日前邀請公衛專家及港區相關單位演練，模擬航程中有疑似確診個案應變程序，經相關單位檢視，已完成準備，符合復航標準。

航港局說，防疫重點包括搭船旅客需打完2劑疫苗，滿14天，並提供48小時PCR證明；離船前，全部旅客需再進行PCR檢驗，確認陰性始可下船。另登船時，船方會嚴格檢查旅客接觸史TOCC，有疑似症狀或接觸史者不得登船。

停7個月探索夢號今晚復航，旅客：搭郵輪花蓮迎曙光興奮。記者游明煌／攝影
停7個月探索夢號今晚復航，旅客：搭郵輪花蓮迎曙光興奮。記者游明煌／攝影
停7個月探索夢號今晚復航，旅客：搭郵輪花蓮迎曙光興奮。記者游明煌／攝影
停7個月探索夢號今晚復航，旅客：搭郵輪花蓮迎曙光興奮。記者游明煌／攝影
停7個月探索夢號今晚復航，旅客：搭郵輪花蓮迎曙光興奮。記者游明煌／攝影
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基隆港 郵輪

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