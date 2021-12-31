新北婦出遊車禍魂斷花蓮 家屬捐救護車「回家真好」

家住新北市的劉鄧玉鳳去年9月與友人南下到台東遊玩，途經花蓮鳳林鎮時突然自撞路樹，劉鄧玉鳳雖被消防人員救出送醫，仍因傷重不治。全家人化悲傷為力量，籌募280萬元採購一輛救護車，近日捐給花蓮縣消防局，捐贈儀式上家人手持「回家真好」紅紙合影，對他們來說，母親殞命之處不再是傷心地，而是「鳳歸鳳林」，永遠懷念母親的另一個家。

這起死亡車禍發生在去年9月19日，劉鄧玉鳳與另外2名女性友人，搭乘友人70歲鄭姓老翁的車子，同車南下到台東旅遊，卻在近中午時在台9線鳳林鎮的中華路和信義路口撞擊路樹，當時坐在副駕駛座的劉鄧玉鳳及鄭姓駕駛傷勢最重，雖被消防人員送醫，但到院前已無生命跡象，急救無效。

劉鄧玉鳳生前樂善好施，曾任獅子會長、宮廟宮主，一直教導孩子要行善「有量就有福」，也曾提及希望捐救護車造福人群的心願，她驟然離世後，大女兒劉怡青想起此事，經過全家人努力，僅花3個月就籌到280萬元經費，並在跨年前捐贈給花蓮縣消防局。

昨天在鳳林分隊舉辦的捐贈儀式上，全家人帶著對母親的深深懷念，手持「回家真好」紅紙開心合影，對劉家人來說，「鳳歸鳳林」，藉由救護車的情感聯繫，鳳林從此對家人有了特殊的意義。

劉怡青開心大喊「媽，我們做到了!」她感性地說，雖然媽媽離開了，但家人反而更團結一致，更加緊密的面對生命的無常，也體會到珍惜自己珍惜家人的真諦。

「生死有命」劉鄧玉鳳的夫婿劉文波感謝鳳林消防分隊在車禍發生當下，第一時間趕到現場，將受困車中的妻子和她的3個朋友救出，雖然未能挽回妻子性命，希望這台帶著感恩心意的救護車，未來能幫助更多需要幫助的人。

消防局長林文瑞代表受贈，感謝劉家人善舉，讓救護人員有更精良的車輛與配備，提供更好的到院前緊急救護服務。