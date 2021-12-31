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宜蘭舊城先賢故居故事多 游錫堃建議民主尋根深度之旅

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院長游錫堃今天參加「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」活動，來到早年陳金波先生經營的太平醫院。圖／立法院提供
立法院長游錫堃今天參加「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」活動，來到早年陳金波先生經營的太平醫院。圖／立法院提供

宜蘭市舊城區留有很多民主先賢的歷史故居，每一棟老建築都有說不完的故事，立法院長游錫堃今天參加仰山文教基金會舉辦的文化巡禮活動時，建議串連歷史空間打造一條民主導覽旅遊路線，透過「民主尋根」深度之旅，把動人的歷史故事繼續傳唱下去。

仰山文教基金會今舉辦「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」，游錫堃說，台灣史上5次組黨運動都與宜蘭有關，深受蔣渭水先生影響，也是從楊士芳進士的淵源一路延續下來，這5次分別是出生宜蘭市的蔣渭水於1927年創建台灣民眾黨，1946年蔣渭川（蔣渭水的弟弟）籌組台灣省政治建設協會，1960年宜蘭市的郭雨新參與雷震所籌組中國民主黨，1979年五結鄉的林義雄與三星鄉的陳菊參與美麗島政團，1986年游錫堃參與創建的民主進步黨。

游錫堃表示，2021年對台灣來說是很重要的一年，100年前的1921年10月17日由宜蘭蔣渭水先生創立台灣文化協會，透過各地演講帶來文化啟蒙；1921年1月30日台中霧峰林獻堂先生領導「台灣議會設置請願運動」，直到1934年的14年間，台灣人在當時沒有飛機與高鐵下，前一天去基隆集合搭船到日本再轉搭火車，一次次費時約5天路程，前往日本東京帝國議會請願共15次，奮鬥不懈。

仰山文教基金會每年皆舉辦文化尋旅，今年是踏查先賢故居，游錫堃參與活動並且建議地方政府未來可立碑說明，把史料補充齊全，提供教育傳承永續發展，讓後代子孫知道台灣民主政治起源，也能作為未來深度旅遊的觀光資源。

今天踏查地點包含碧霞宮、仰山書院舊址、李望洋刺史第、昭應宮、石煥長故居、陳金波太平醫院、蔣渭水故居、楊士芳進士第、簡大獅故居、郭雨新故居、城隍廟等。仰山表示，明年會把這些地點納入規劃，開辦民主先賢的歷史導覽，進一步成為深度旅遊路線。

宜蘭市聖後街「雲仙老居」是民主先賢蔣渭水先生成長時期的舊居地，現在是茶館人文空間。記者戴永華／攝影
宜蘭市聖後街「雲仙老居」是民主先賢蔣渭水先生成長時期的舊居地，現在是茶館人文空間。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃今天參加「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」活動，建議規劃「民主尋根」深度之旅。圖／立法院提供
立法院長游錫堃今天參加「蘭城民主啟蒙先賢故居踏查」活動，建議規劃「民主尋根」深度之旅。圖／立法院提供
位於宜蘭市舊城區、開蘭第一位進士楊士芳的故居。記者戴永華／攝影
位於宜蘭市舊城區、開蘭第一位進士楊士芳的故居。記者戴永華／攝影
宜蘭市聖後街「雲仙老居」是民主先賢蔣渭水先生成長時期的舊居地，現在是茶館人文空間。記者戴永華／攝影
宜蘭市聖後街「雲仙老居」是民主先賢蔣渭水先生成長時期的舊居地，現在是茶館人文空間。記者戴永華／攝影

游錫堃

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