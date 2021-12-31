礁溪溫泉燈花季再亮一波 鄉公所前漫天燈海讓人驚豔

元旦連假期間，宜蘭礁溪溫泉區的飯店幾乎爆滿，鄉公所趁連假之前完成燈花季的年節布置，「虎虎生風」燈飾登場了，顯得繽紛亮眼，南瓜馬車與無數彩色光球傳遞濃濃年味，吸引遊客拍照賞景。

礁溪鄉公所在縣府大力協助下，入冬後的活動一波接一波，市區景觀也與以前有很大不同，尤其強化夜間造景燈飾，包括之前跑馬古道公園的光雕、湯圍溝及溫泉公園的奇幻光影「溫泉燈光季」，使得礁溪鄉越夜越美麗，遊客晚上不無聊也留宿宜蘭，這幾天元旦連假各大飯店幾乎都滿房。

最後一波的年節造景重點放在礁溪鄉公所前廣場，是燈光季系列活動的一部分。鄉公所把歡樂的五路財神化作圓形光球，繽紛彩球傳遞濃濃的年味、南瓜馬車送來感恩祝福、愛心裝置像是無數水晶凝聚力量，而且搭配來年的生肖「虎虎生風」意象，代表好運財運旺整年，前晚漫天燈海點亮讓人驚艷，吸引遊客駐足打卡。

鄉長張永德表示，礁溪溫泉曾榮獲交通部觀光局舉辦「2021台灣好湯-金泉獎」全國第一名殊榮，可惜受疫情影響，衝擊各行各業營業，今年燈花季以「守護‧愛不止息」為主題，展現溫泉文化特色、創意光景藝術、可愛公仔及光雕投影等，公所要協助產業帶進收益，活動將持續到111年3月1日。