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基隆首座室內棒球練習場啟用 武崙國小訓練不怕下雨

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供

基隆市武崙國小軟式棒球隊曾經拿過全市冠軍，但因為基隆常下雨操場濕滑影響練習，市議員童子瑋爭取經費設置基隆第一座室內棒球打擊練習場，昨天已經落成並啟用，小學生都很高興，不怕下雨天也能練習打擊。校長楊坤祥說，將可強化打擊，盡情揮棒。

議員童子瑋說，基隆市多雨，至今沒有室內棒球練習場，讓基隆長期成為「棒球沙漠」。武崙國小 這幾年積極培育小小棒球選手，卻缺乏合適的練習場地，他今年特別爭取到60萬元經費，感謝安和里長童意鵬熱心幫忙，讓基隆市第一座室內棒球打擊練習場在武崙國小順利完工。

童子瑋表示，他從小熱愛各種運動賽事，所以經常在想基隆如何克服多雨多山的挑戰，深耕運動教育，發覺明日之星，首先便是要有完善的場地和硬體設備，昨天看到小朋友的熱血練習，都很開心，他希望明年再為學校爭取經費更新電動棒球發球機，讓小選手能更快速熟悉各種變化球。不僅僅棒球，他未來也會持續爭取更多的資，為學校打造安全友善的運動環境，帶動鄉里運動風氣。

市府教育處指出，武崙國小規畫長約19公尺、寬約4.5公尺、高約2.8公尺的小型室內棒球練習場，配置發球機、攔球網等，發球機可以投出變化球、快速球等不同球路，讓小球員練習投打的手感。

基隆武崙、深美、深澳、東光、建德等國小都有軟式棒球隊，武崙國小校長楊坤祥表示，學校軟式棒球隊曾經拿過全市冠軍，成績相當不錯，但只要下雨球隊就無法練習，有了這座室內棒球練習場可提升球員打擊能力，加上原本防守就不錯，對訓練很有幫助。

基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供
基隆首座室內棒球練習場啟用，武崙國小下雨天也能盡情揮棒。圖／議員童子瑋提供

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