2021最後一天 衛福部台東醫院獲贈神秘人士1輛復康車

2021年最後一天，衛福部台東醫院今天獲贈1輛價值近200萬元的復康車。院方原打算邀請捐贈者，表達感謝，對方卻極為低調婉拒。負責交車的代表說，該善心人士，捐贈車輛相當霸氣，無論是救護車、消防車，還是醫療和復康車，幾乎現金交易，光買車捐給全台已破億元。

「江先生問說，你們醫院是不是有需要復康車輛？」衛福部台東醫院9月底接到一通中部某銀行理專的電話指出，代理某位善心人士要捐贈一輛福祉車；面對突如其來的超級佳音，該院用最快速度向理專回覆，110年末最後一個上班日，一部嶄新的高頂復康車依約開到醫院大門。

負責交車的台灣福祉科技公司經理沈星統示範車輛的功能，包括開門立即伸出的電動踏板讓行動不便的病患上下車更加方便、後門的原廠電動載台能夠承重300公斤以上輪椅收放自如、身高170公分的民眾踏進車室空間頭部距離車頂仍有餘裕；「這位江先生簽約之後3天就付了車價一半的訂金，從頭到尾都沒有接觸到，我們都是跟他的銀行理專聯繫，還說交車儀式感謝儀式通通都不要，有夠低調」；他說，「從沒碰過這麼阿莎力的客戶，既然對方慷慨，我們也給他最優惠的價格」。

部東醫院表示，交車之後想向捐贈者江先生表達謝意，才獲悉根本無法知道幕後真正的捐贈者是誰，「江先生，真的很謝謝你！我們醫院原本只有唯一一輛老舊的復康車，這部新車真的像及時雨一樣，對醫院幫助很大！」近兩百萬的復康新車，該院將會用來接送日照中心的長輩，與成功分院行動不便的就診民眾。