歲末送暖 台灣防水抓漏協會邀花蓮弱勢身障者圍爐

台灣防水抓漏檢測工程技術協會理事長，同時也是屋宅速修執行長的顏利鈞，長年熱心公益，在歲末年終號召協會理監事支持，今天中午在花蓮席開5桌，宴請身心障礙長者，在寒冬讓弱勢長輩感受滿滿溫情。

顏利鈞熱心公益，有40多年修繕經驗的他，曾獲學校委託，協助花蓮單親或清寒家庭安裝熱水器，他只收取材料費和工本費，不賺取利潤只為了讓清寒家庭在寒冷冬天有熱水可用；他也會將客戶家中拆下的無用廢鐵，提供做為回收變賣，再將得到的款項全部捐出，幫助低收入戶及弱勢家庭。

在新年即將來臨之際，顏利鈞集結社會力量，帶領協會關懷弱勢老人，今天中午在花蓮吉安鄉的花蓮花餐廳辦理年終關懷餐宴，席開5桌，邀請花蓮縣身心障礙協會長者一同用餐，提前圍爐，協會理監事也自掏腰包，主動贊助加菜金。