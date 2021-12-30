宜蘭手作生活節今登場 夜市丟圈圈「進化版」超吸睛

宜蘭縣「2021手作生活節」今起在中興文創園區登場，以「童趣」為主題規劃3展區，包含吸睛的彈珠軌道牆、互動創意裝置，讓大小朋友在展覽中享受樂趣。另外，第5屆「興自造．創星獎」18件入圍決選的作品首度曝光一同展出，縣長林姿妙今天親自頒發金銀銅獎及特色獎，同時鼓勵創作者發揮所長，為宜蘭文創灌注多元可能。

興自造．創星獎這次共42件作品角逐，較去年增加20件，競爭強度更甚以往。金獎得主為三星四季文化工作室，其作品「龜山龜怪－丟圈圈」寓教於樂，創辦人李哲榮表示，結合宜蘭在地文化，主題採用蘭陽八景、龜山島神話傳說為背景故事，並用陶藝創作8隻怪獸來守護蘭陽八景，費時3個月完成，它是夜市丟圈圈的進化版，富有文化、藝術性的童玩。

手作生活節今年邁入第二屆，邀請發明家爸爸林岳打造彈珠軌道牆「滾滾樂園」、互動裝置藝術家邱昭財參與策劃「轉轉星球」，以及「興自造創星獎」共3個童趣展區，吸引不少人動手玩起。台北吳小姐帶媽媽來宜蘭自由行， 今天剛好遇到手作生活節開展，她們說，印象最深刻是彈珠軌道牆，每顆彈珠會從不同位置掉下去，相當有趣。