基隆這社區50多戶2樓以上缺水10多天 空氣跑進管線惹禍

基隆市教孝街「美的世界」社區，最近十多天來自來水水壓不足，1樓有水，但水壓不夠到不了3樓，住戶怨聲連連，紛紛加裝馬達才能把水打上樓，但也不時發生空轉，受影響戶數有50多戶。水公司今天表示，近日在各巷口裝設檢測表，最後查到是因為管線有阻塞空氣，是造成用戶水壓不足原因，經過排氣總算解決問題，供水已全部恢復正常。

水公司第一區管理處表示，近日水公司動員管網及檢漏人力，檢測美的世界社區1、3、5巷所有制水閥、配水池進出口及邊界閥，進行排水，並安裝水壓紀錄器。查出這次停水主因為空氣跑進水管造成阻塞，在管末消防栓排水排氣後，昨天會同議員何淑萍及里長莊榮欽，檢視所有消防栓，管末水壓已全面上升，可到達用戶3樓水塔，供水已徹底恢復正常。

住戶表示，水公司在附近已設100噸水池，也換管線，但最近水就是到不了3樓水塔，因此只有1樓水，住2、3樓的住戶得到1樓提水，造成住戶不便。

住戶說，原本每戶不需要裝馬達，現在卻要裝，2、3樓有如停水，大家十多天沒水可用受不了，紛紛在這幾天找人加裝馬達打水上去。就算有水，1樓得水量也只能澆花，2樓以上就沒水。有住戶還表示，有裝馬達還是有空轉情況，自從幹管換了就有問題，以前30多年從不會這樣，懷疑換管後水壓降太低造成。