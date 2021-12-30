快訊

迎接跨年人潮 柯文哲談防疫：今年比較忐忑不安

頭城鎮長涉貪判6年6月 宜縣府：收判決書後派任代理

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉貪收賄390萬，新北地院依《貪污治罪條例》，判刑6年6個月、褫奪公權4年。圖／報系資料照，記者羅建旺攝影
宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉貪收賄390萬，新北地院依《貪污治罪條例》，判刑6年6個月、褫奪公權4年。圖／報系資料照，記者羅建旺攝影

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜就任期間，利用辦理頭城鎮LED路燈採購等案，收賄390萬元，新北地院依《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，判處6年6個月、褫奪公權4年，可上訴。曹乾舜今天電話未接，尚未能得知其回應。宜蘭縣政府表示，待收到判決書後，依地方制度法規定，停止其職務，並派員代理以利鎮務推動。

頭城鎮2018年辦理全鎮路燈全面汰換LED路燈採購案，鎮長曹乾舜利用職務之便護航，還在辦公室向得標廠商收取賄款300萬元；他利用進用教保人員、清潔隊人員的機會，前後共收90萬元賄款。

新北地院考量曹乾舜坦承犯行，並全數繳回犯罪所得，依《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，判刑6年6個月、褫奪公權4年。

宜蘭縣政府表示，依據《地方制度法》規定，鄉鎮市長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由縣府停止其職務。接下來，縣府待收到法院判決書，會依相關程序進行派員代理，並不會影響公所運作。

曹乾舜涉案是否影響鎮務推動，頭城鎮公所表示，鎮上建設、業務完全沒受影響，都是正常運作。頭城鎮民代表會主席楊碧村提到，曹乾舜過往未涉案、涉案配合偵查期間，還是用心執行鎮上業務；以代表會的立場，鎮長由誰來做都一樣，都會做好監督工作。

貪污 宜蘭 地方制度法

延伸閱讀

基隆4警涉貪免職法院今宣判1人無罪 市警局依法令救濟

基隆4警涉貪掉包毒品「黑吃黑」A贓款 張晉維判5年6月最重1警無罪

宜蘭頭城鎮長曹乾舜辦公室收賄390萬 今判刑6年6月

男子虐死領養流浪貓 一審判拘50天、罰金23萬元

相關新聞

基隆這社區50多戶2樓以上缺水10多天 空氣跑進管線惹禍

基隆市教孝街「美的世界」社區，最近十多天來自來水水壓不足，1樓有水，但水壓不夠到不了3樓，住戶怨聲連連，紛紛加裝馬達才能...

頭城鎮長涉貪判6年6月 宜縣府：收判決書後派任代理

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜就任期間，利用辦理頭城鎮LED路燈採購等案，收賄390萬元，新北地院依《貪污治罪條例》不違背職務收受...

台東春節返鄉暨返工專車 明年1月5日開賣

明年農曆春節9天假期1月29日開始，台東縣府讓旅外縣民順利返鄉及返工，辦理「111年返鄉暨返工專車服務」，與台鐵局合作分...

高山追雪熱 花蓮4家醫院元旦啟動合歡山雪季醫療勤務

海拔超過3000公尺的合歡山區是熱門的追雪聖地，因應雪季來臨，花蓮北區4家醫院合作，在合歡山松雪樓成立全國唯一的高山緊急...

合歡北峰登山有福了 小風口第二停車場重鋪新畫停車格

雪季開始，合歡山各處停車場終日車滿為患，太魯閣國家公園管理處重鋪改善小風口第二停車場，畫設停車格，希望改善以往未畫線車輛...

許效舜代言 提醒長者出門要背觀音佛祖加持過的平安包

基隆市警四分局與慈雲寺合作，製作有反光標示及觀音佛祖過火加持的「平安包」，在交通安全宣導活動發放給長者，並邀請藝人許效舜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。