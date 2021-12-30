頭城鎮長涉貪判6年6月 宜縣府：收判決書後派任代理

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜就任期間，利用辦理頭城鎮LED路燈採購等案，收賄390萬元，新北地院依《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，判處6年6個月、褫奪公權4年，可上訴。曹乾舜今天電話未接，尚未能得知其回應。宜蘭縣政府表示，待收到判決書後，依地方制度法規定，停止其職務，並派員代理以利鎮務推動。

頭城鎮2018年辦理全鎮路燈全面汰換LED路燈採購案，鎮長曹乾舜利用職務之便護航，還在辦公室向得標廠商收取賄款300萬元；他利用進用教保人員、清潔隊人員的機會，前後共收90萬元賄款。

新北地院考量曹乾舜坦承犯行，並全數繳回犯罪所得，依《貪污治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，判刑6年6個月、褫奪公權4年。

宜蘭縣政府表示，依據《地方制度法》規定，鄉鎮市長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由縣府停止其職務。接下來，縣府待收到法院判決書，會依相關程序進行派員代理，並不會影響公所運作。

曹乾舜涉案是否影響鎮務推動，頭城鎮公所表示，鎮上建設、業務完全沒受影響，都是正常運作。頭城鎮民代表會主席楊碧村提到，曹乾舜過往未涉案、涉案配合偵查期間，還是用心執行鎮上業務；以代表會的立場，鎮長由誰來做都一樣，都會做好監督工作。