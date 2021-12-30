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門諾醫院推出LINE貼圖 所得捐出做公益

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院推出公益貼圖，所得將用於東部護理人員培育計畫。圖／門諾醫院提供
門諾醫院推出公益貼圖，所得將用於東部護理人員培育計畫。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院推動東部護理人員培育計畫，將邁入第6年，所需部分經費、獎學金需仰賴捐款，隨著2022年到來，院方首度將和平鴿LOGO，搭配Q版的醫護造型，以及有趣的日常用語製成LINE貼圖，院長吳鏘亮表示，貼圖的販售所得，全數用於東部護理人員培育計畫，傳貼圖也能做公益。

這組公益貼圖，其中「YES！鴿遵命」、「姐在忙」、「祝您平安」等可愛有趣的造型貼圖，讓醫護人員覺得貼切好用。除了日常用語，節慶祝賀、心情傳遞的貼圖也獲得民眾喜愛。

門諾醫院表示，公益貼圖原創主要來自院內一位護理師的弟弟，因為看到姊姊工作的辛苦與感動，主動協助繪製貼圖，除了將原本醫院的和平鴿LOGO融入其中外，也透過活潑的Q版醫護造型，讓收到貼圖的民眾能獲得滿滿的療癒。

自2016年起，門諾醫院推動東部護理人員培育計畫，除了與馬偕醫護專校合作，對於就讀其他大專院校護理系的在地子弟也提供獎助金。至今已有超過25名的學子畢業返鄉服務，除了緩解緊繃的護理人力，也讓學子有機會貢獻所學。

門諾醫院指出，東部護理人員培育計畫每年需投入的經費約1400萬元，透過計畫專案的補助，鼓勵就讀其他大專院校護理系的學子，畢業取得證照後回到花蓮服務，充實護理人力。

首波的LINE貼圖以愛與和平為主，院方明年將持續推出醫病關懷、衛教等系列，期盼社會大眾響應，只要點點手指頭，用銅板價就可以為東部護理人員培育盡一份心意。

門諾醫院推出和平鴿及Q版醫護造型製成的LINE貼圖，只要點點手指頭就能做公益。圖／門諾醫院提供
門諾醫院推出和平鴿及Q版醫護造型製成的LINE貼圖，只要點點手指頭就能做公益。圖／門諾醫院提供

貼圖 花蓮 LINE

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