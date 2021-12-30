合歡山小風口下方空地劃設停車格 盼改善停車亂象

合歡北峰為百岳之一，因簡單易走，是太魯閣國家公園高人氣景點，卻也為鄰近道路帶來停車亂象，太管處將小風口管理站下方原有平坦腹地重鋪柏油、劃設停車格，盼能改善。

小風口管理站位在台14甲37公里處，鄰近合歡北峰登山口，單程來回僅需約4小時，每到連續假期吸引不少山友上山健行。

因小風口管理站旁停車格僅10餘格，遊客多會停放在管理站下方平坦空地，過去因沒有劃設停車格，常發生停車亂象，導致車輛碰撞、車輛受困等狀況，是警方很頭痛的交通事故熱區。

為改善停車亂象問題，太魯閣國家公園管理處在原平坦空地進行改善工程，連同出入通行坡道重新鋪設柏油及劃設停車格，新闢為第二停車場，停車位共有15格中型巴士、87格小客車、10格機車，無障礙及親子各2格。

不過有遊客認為，平坦空地劃設停車格後，可容納數量似乎減少，恐增加停車問題。花蓮新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁今天接受中央社記者採訪指出，過去雖號稱可停300輛車輛，但因沒有停車格，遊客看到縫隙就停車，停得了車卻出不來的狀況很常見。

阮漢魁說，過去停車場亂象從空地延伸到出入坡道，兩側停滿車輛導致車輛進出不易，車輛擦撞、受困狀況頻傳，劃設停車格後，遊客須依規定停妥車輛，若有違規停車而影響其他車輛停放，可依國家公園法第13條規定開罰，處新台幣1000元以下罰鍰。

新城警分局呼籲民眾，若遇到停車格已滿，務必耐心等候空位或調整行程到其他景點旅遊，勿僥倖投機而違規停車，影響山路通行，警方將加強取締告發，還給合歡山一條暢通的旅遊環境。