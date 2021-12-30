高山追雪熱 花蓮4家醫院元旦啟動合歡山雪季醫療勤務

海拔超過3000公尺的合歡山區是熱門的追雪聖地，因應雪季來臨，花蓮北區4家醫院合作，在合歡山松雪樓成立全國唯一的高山緊急醫療站，明年元旦起至2月底啟動雪季醫療勤務，周末假日、連假及春節都有醫護團隊駐站，提供即時緊急醫療服務。

根據統計，每年上合歡山的遊客人數約有8萬人次，雪季更是熱門時段。花蓮衛生局表示，高山是高海拔、低氧、低溫環境，容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀，一旦民眾有緊急醫療需求時，由合歡山送往距離花蓮最近的急救責任醫院國軍花蓮總醫院約需2小時，根本緩不濟急。

衛生局表示，雪季緊急醫療勤務邁入第15年，去年共服務355人次，中近8成都是高山症相關症狀，經緊急處置後，送到醫院治療的有2人。

迎接新的一年，位於松雪樓的高山緊急醫療站將於明年1月1日至2月28日啟動，由門諾醫院負責統籌，與花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛福部花蓮醫院共同執行，在松雪樓設置攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救設備，

衛生局表示，松雪樓緊急醫療站啟動期間，周末假日、連假及春節都有醫療團隊駐站，每梯次由1名醫師、2名護理人員和1名具有緊急救護執照的救護車駕駛共同執班；非假日期間雖無醫護人員駐站，但有氧氣製造機等醫療設備，民眾若覺得頭暈、無力、想吐，可儘快到松雪樓由工作人員協助使用氧氣供給面罩。