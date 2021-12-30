合歡北峰登山有福了 小風口第二停車場重鋪新畫停車格

雪季開始，合歡山各處停車場終日車滿為患，太魯閣國家公園管理處重鋪改善小風口第二停車場，畫設停車格，希望改善以往未畫線車輛亂停常發生擦撞的狀況，但可供停車數量也減少，太管處與警方呼籲遊客依規定停車，不要影響通行。

位於北峰登山口的小風口第二停車場，原本是一片廣闊空地，作為救難直升機臨時起降的停機坪，也供遊客停車，以往未經整理，連同空地加上坡道等，可停約300輛車，但因沒有畫線，停車雜亂無章，經常造成民眾車輛被阻或者交通堵塞等亂象，且出入的坡道坑坑洞洞，也不時有機車摔車。

花蓮新城警分局表示，太管處上月重鋪改善小風口第二停車場路面，除畫設停車格，也將出入坡道鋪上柏油，大幅改善安全性、便利性，也增加了美觀門面，近日已經開放，全天24小時都可使用。

不過，畫設停車格後，規畫停放中型巴士停車位15格、小客車87格、機車10格、無障礙2格、親子2格，共116格，和以往相較，停車空間較少。

太管處已在入口處設置告示牌，籲請遊客遵守管理規定，依規定停妥車輛，如有違規停車而出現其他車輛行進停放者，將依國家公園法第13條規定辦理。