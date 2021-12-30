快訊

賞金50萬落空！英短毛貓「弟弟」自行回家 失主曝不堪其擾內幕

台東鹿野鄉將打造縱谷首座「共融式親子公園」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉被稱為「熱氣球故鄉」，公所為打造縱地區谷首座「共融式親子公園」，提升優質遊憩環境，在縣府協助下，爭取花東基金1000萬元經費獲准，經研議規畫後，最快明年動工。圖／台東縣政府提供
台東縣鹿野鄉被稱為「熱氣球故鄉」，公所為打造縱地區谷首座「共融式親子公園」，提升優質遊憩環境，在縣府協助下，爭取花東基金1000萬元經費獲准，經研議規畫後，最快明年動工。圖／台東縣政府提供

台東縣鹿野鄉被稱為「熱氣球故鄉」，公所為打造縱地區谷首座「共融式親子公園」，提升優質遊憩環境，在縣府協助下，爭取花東基金1000萬元經費獲准，經研議規畫後，最快明年動工。

鹿野鄉長李國強說，「共融式親子公園」具多元刺激、寬敞、安全、互動及舒適等特色，完工後可結合鄉內花鹿米公園，不僅可提升在地民眾生活品質，也能吸引外地遊客駐足，帶動觀光效益。

副縣長王志輝昨天率縣府團隊前往鹿野鄉現勘，共融式親子公園基地位於公所後方，緊鄰花鹿米公園，基地面積約5座籃球場大，王志輝希望公所能設計規畫好後，以利後續推動順暢。

李國強表示，將邀請專家、在地鄉親及學生家長研議討論，整合意見後，作為設計發向，除了遊憩功能，並思考設立攤販的可能性，讓民眾有吃又有玩，以帶動地方的觀光產業。

親子 熱氣球

延伸閱讀

中興新村籃球場舊損 蔡培慧促成修繕春節後開工

全國首創「幸福巴士2.0加強版」 整合民營客運和小黃

93歲「聖誕奶奶」騎車送愛：我體力不錯 要幫助更多人

「阿塱壹古道」台東端 縣府助公所將打造觀光門面

相關新聞

台東焚化廠明年試燒 直播說明回饋金問題

台東縣焚化廠明年初試燒，縣府對回饋金問題昨晚辦線上直播說明，開放民眾表達意見，有縣民質疑採線上是要減少參與人數及篩選問題...

上網路專訪 林姿妙：爭取高鐵曾被笑

宜蘭縣長林姿妙昨天接受網路節目專訪，細數她上任第一個月爭取高鐵延伸到宜蘭，現在終於宜蘭已核定站址；也說她能體會年輕人養育...

全國SUPER教師獎 基隆胡慈恩獲首獎

基隆市過港幼兒園老師胡慈恩設計探究式課程，舉凡自然科學、烹飪、植栽、語文及音樂課，都能讓孩子透過探索過程學習，增進生活知...

基隆「以善代金」少燒紙錢轉捐款 贈送慶安宮祈福小物

基隆市環保局推動「以善代金最有心 平平安安保佑你」活動，結合傳統民俗信仰將平安祈福袋給捐款人。即日起到明年1月28日，民...

冬山河生態綠舟健走喜迎2022 限量風箏毛巾免費送

揮別2021倒數計時，宜蘭縣冬山鄉公所喜迎2022，選在元旦早上6點40分，在公所前廣場舉辦升旗典禮暨健行活動，邀請民眾...

台東縣府今晚辦焚化廠回饋金直播說明 市民質疑用意？

台東縣焚化廠明年初試燒，縣府針對回饋金問題，於今晚7點辦理線上直播說明，開放市民意見表達，希望能解開疑慮。不過，有市民質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。