台東鹿野鄉將打造縱谷首座「共融式親子公園」

台東縣鹿野鄉被稱為「熱氣球故鄉」，公所為打造縱地區谷首座「共融式親子公園」，提升優質遊憩環境，在縣府協助下，爭取花東基金1000萬元經費獲准，經研議規畫後，最快明年動工。

鹿野鄉長李國強說，「共融式親子公園」具多元刺激、寬敞、安全、互動及舒適等特色，完工後可結合鄉內花鹿米公園，不僅可提升在地民眾生活品質，也能吸引外地遊客駐足，帶動觀光效益。

副縣長王志輝昨天率縣府團隊前往鹿野鄉現勘，共融式親子公園基地位於公所後方，緊鄰花鹿米公園，基地面積約5座籃球場大，王志輝希望公所能設計規畫好後，以利後續推動順暢。

李國強表示，將邀請專家、在地鄉親及學生家長研議討論，整合意見後，作為設計發向，除了遊憩功能，並思考設立攤販的可能性，讓民眾有吃又有玩，以帶動地方的觀光產業。