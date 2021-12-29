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先天性脊髓側彎中年女性工作難找 就業中心幫她找出路

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆就業中心就服員輔導先天性脊髓側彎患者阿如（右一），應徵基隆市傳統文藝農業協會多元就業開發方案藍染技術人員，讓職涯發展露出曙光。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心就服員輔導先天性脊髓側彎患者阿如（右一），應徵基隆市傳統文藝農業協會多元就業開發方案藍染技術人員，讓職涯發展露出曙光。圖／基隆就業中心提供

年過50歲的阿如（化名）是先天性脊髓側彎患者，先前的工作因要久站及搬貨，身體不堪負荷而退出職場。面對生活經濟壓力，她必須再找工作養活自己，但尋職處處碰壁。最後在基隆就業中心林姓就服員協助下參加多元就業開發方案，不但有了收入，還學習到新技能，讓她對人生重新燃起希望。

阿如先天性脊髓側彎，隨著年齡增長症狀惡化。她原本在電子公司擔任電子零組件倉管職務，長時間站立及搬貨，負重使得側彎更嚴重，最後無法繼續工作。辭職回家休養一段時間，身體狀況較穩定後，她想返回職場，以免坐吃山空，卻發現自己除了20年的倉管經驗，沒有其他專長，想轉換跑道又不知從何下手，投了許多履歷全都石沉大海，對未來感到十分茫然。

基隆就業中心就服員發現阿如對手作很有興趣，喜歡小物創作與縫製，鼓勵她嘗試應徵基隆市傳統文藝農業協會，申請多元就業開發方案的藍染技術人員職缺。順利錄用後，阿如從只會簡易的車縫工作，進階到一手包辦設計商品、打版、縫製成品，非常有成就感。協會有辦理食農教育活動，阿如也參與種植蔬菜、烹煮食材及規畫活動流程全方位學習，讓職涯發展露出曙光。

基隆就業中心主任盛慧中表示，中心今年度輔導35家多元單位提出多元就業開發方案及培力就業計畫，協助98位弱勢求職者就業及培訓，讓他們能為下一段職涯發展做好準備，同時為地方帶來更多元發展的面向。相關資訊可洽基隆就業中心(02)2422-5263及六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/） 查詢。

基隆就業中心就服員輔導先天性脊髓側彎患者阿如（左），應徵基隆市傳統文藝農業協會多元就業開發方案藍染技術人員，讓職涯發展露出曙光。圖／基隆就業中心提供
基隆就業中心就服員輔導先天性脊髓側彎患者阿如（左），應徵基隆市傳統文藝農業協會多元就業開發方案藍染技術人員，讓職涯發展露出曙光。圖／基隆就業中心提供

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