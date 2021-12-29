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基隆「以善代金」少燒紙錢轉捐款 贈送慶安宮祈福小物

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局「以善代金」活動結合傳統民俗信仰，民眾可憑以善代金捐款回執單據領取慶安宮祈福平安米或吊飾。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局「以善代金」活動結合傳統民俗信仰，民眾可憑以善代金捐款回執單據領取慶安宮祈福平安米或吊飾。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局推動「以善代金最有心 平平安安保佑你」活動，結合傳統民俗信仰將平安祈福袋給捐款人。即日起到明年1月28日，民眾可憑以善代金捐款回執單據到環保局，每筆款項100元以上領取基隆慶安宮祈福平安米，200元以上領取吊飾，數量有限，送完為止。

環保局表示，為了減少紙錢焚燒造成空氣汙染，2010年起持續推動以善代金方案，邀請商家、社區或在家拜拜的市民，將部分買紙錢的費用，前往全家超商操作「FamiPort」系統或OK超商、郵政劃撥等多元管道，改成捐款幫助社福及動保等團體，以做功德代替燒紙錢，既能減少紙錢使用維護空氣品質，還可幫助弱勢團體及保護動物。

以善代金活動捐助基隆地區的11個社福團體，分別為脊髓損傷者協會、肢體新生協會、盲人福利協進會、腎友協會、康復之友協會、智障者家長協會、聾啞福利協進會、自閉症家長協會、身心障礙福利服務中心、彩虹護生協會及創世基金會。

環保局統計今年到11月底，以善代金捐款人次達406人，捐款總額為24萬4200元。歷年以善代金善款累計超過175萬元，約有5400人次響應，幫助弱勢家庭。

捐款 基隆 超商

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