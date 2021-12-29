基議員串連民間社團 捐物資助弱勢 義剪新造型迎新年
基隆市議員張顥瀚辦公室號召民間社團，募集100份物資分送安瀾橋、三沙灣一帶有需求的民眾，今天並在中正區公所舉辦公益義剪活動，希望弱勢族群剪出新造型，在2022年能有全新氣象。
張顥瀚和基隆常春藤居家護理所總監李生婷、基隆永昌扶輪社長吳有倫、基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬、副理事長項彥豪等人舉辦歲末義剪公益活動，以中正區中低弱勢族群及身心障礙者共100人為服務對象，希望能讓他們感受到社會溫暖。
張顥瀚表示，辦公室除向社會募集100份物資，提供給安瀾橋、三沙灣地區有需求的民眾，並與長期關心地方弱勢家庭的永昌扶輪社、天行者慈善協會及常春藤居家護理所合作，希望在寒冬把更多溫暖傳播出去。
天行者執行長黃永翔表示，送給勢弱族群的愛心物資包括常春藤居家護理所提供100個精油棒、張顥瀚捐贈100包米、東大起重行負責人李宗穎贊助泡麵100箱、景開電器公司負責人洪亞萍捐贈圍巾100條，感謝各方熱情響應。
李生婷說，2021年底舉辦義剪活動，希望弱勢族群以新造型迎接2022年，展現新的氣象。吳有倫表示，今天的義剪活動有別於一般社團公益模式，先安排基隆我愛舞協會舞團演出，另有醫療團隊提供血糖、血壓檢測服務。
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