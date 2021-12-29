冬山河生態綠洲健走喜迎2022 限量風箏毛巾免費送
揮別2021倒數計時，宜蘭縣冬山鄉公所喜迎2022，選在元旦早上6點40分，在公所前廣場舉辦升旗典禮暨健行活動，邀請民眾以健康穩健的腳步，一同出發繞行冬山河生態綠舟，迎接嶄新的一年。凡是當天參與健行者，就能拿到限量2500份以風箏為意象設計的紀念帽和毛巾，現場備有平安粥、熱奶茶供享用。
「2022冬山鄉元旦升旗典禮暨健行活動」明年1月1日在冬山鄉公所前廣場登場，早上7點10分舉行升旗典禮，接著進行暖身操，鄉長林峻輔將於7點半廣播起走，健行結束後，現場工作人員會發放限量紀念帽、毛巾，還有熱騰騰的早餐。
考量參與長輩的行走安全，冬山鄉公所特別安排冬山河生態園區作為健行路線，而非台9線或鄉間小路，讓民眾健走無後顧之憂，還能感受園區的慢活景緻。全程約4.36公里，從公所前廣場出發，沿途經冬山火車站、冬山舊河道、冬山河生態綠舟，並設有路標及守望相助隊指引前進。
冬山鄉公所表示，當日活動期間進到冬山河生態綠舟可享免費入園；配合防疫指引，今年準備的平安粥和熱奶茶，不開放現場飲食，而是讓民眾帶回家享用。有別以往由廠商設計，這次的紀念帽、毛巾全由公所自己發想，以風箏為主題，來呼應冬山是風箏的故鄉。
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