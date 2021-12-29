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台東縣府今晚辦焚化廠回饋金直播說明 市民質疑用意？
台東縣焚化廠明年初試燒，縣府針對回饋金問題，於今晚7點辦理線上直播說明，開放市民意見表達，希望能解開疑慮。不過，有市民質疑縣府用線上直播方式，有意減少參與人數及篩選問題。
環保局表示，目前還在疫情期間，現場說明的方式有人數限制，但網路直播，全縣縣民都可以參加，無減少人數參與的問題；直播時有辦法回答的，當場回答，若需要搜集相關資料或數據的，會後再另答覆公告。
縣府花19.6億元買回垃圾焚化廠，並再爭取4億多元經費更新鍋爐設備，目前近完工階段，預計明年初就要試燒垃圾，希望能解決目前鄉鎮掩埋場飽和現況，以及長期輸往外縣市代燒的困境。
依中央規定，焚化廠每燒1公噸，可分到200元的回饋金，1年算下來台東焚化廠約有1600萬元回饋金，目前已草擬補助要點，最快年底前公告，後年正式實施，縣府希望回饋全台東市，以更實際受惠方向來規畫。
縣府為讓回饋金發放有更多的討論空間，今天晚間7點辦理線上直播說明，開放市民意見表達，希望能解開疑慮。不過，有市民質疑縣府用線上直播方式，有意減少參與人數及篩選問題，應該面對面討論。
「不應用疫情來規避問題。」林姓市民說，縣府現在辦理活動都公開舉行，焚化廠的討論就說因疫情關係，採線上直播，反而讓人起疑。很多市民很少會用手機或電腦看直播，且時間又選在晚上7點，根本是不敢面對。
另吳姓市民說，疫情嚴峻時熱氣球都辦了，焚化廠說明還需要線上直播？就算疫情考量人數限制，也可派代表參加現場說明，不曉得是縣府擔心陳抗，還是提問太多無法招架，用疫情當理由實在無法說服。
但也有市民認為，縣府努力解決垃圾問題，應該先聽聽縣府相關計畫及辦法，再來廣泛討論。張姓市民說，誰都不希望垃圾問題永遠不解決，縣府既然啟動焚化廠，相信也經過各項評估和計算，就滾動式檢討也不遲。
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