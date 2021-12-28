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宜蘭「班班有冷氣」進度超前 年底完成各教室冷氣安裝

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭執行班班有冷氣的進度超前，年底前可完成各班教室的冷氣安裝，電力系統改善也提早在11月底完成，縣府今天說明進度。圖／教育處提供
宜蘭執行班班有冷氣的進度超前，年底前可完成各班教室的冷氣安裝，電力系統改善也提早在11月底完成，縣府今天說明進度。圖／教育處提供

宜蘭縣推動執行「班班有冷氣」政策的進度超前，雖然受到缺工缺料影響，但在大家努力下，電力系統的改善已於11月完成，冷氣機也會在這個月底前安裝完畢；下學期進入夏天時，國中小學的每個班級都有冷氣吹，連專科教室也都有。

教育部規定各縣市必須在今年底前完成班班有冷氣的校園電力改善及冷氣安裝，但絕大多數縣市都無法在期限內完成。宜蘭全力以赴，執行進度順利，尤其在最困難的電力系統改善，更在今年11月底就已經完工。

縣政府教育處今天說明最新執行狀況，中央核定補助宜蘭經費7億4097萬餘元，其中用於「電力系統改善」4億6725萬餘元，全縣15群辦理工程發包，今年5月起公開招標，率全國之先，提前於11月底完工；另外裝設冷氣4525台，安裝進度已達九成以上，年底可以完成。

教育處表示，近期雖受缺工缺料影響，電力系統工程克服困難達成目標，提前完工；冷氣裝設共有4家廠商，受限於東元公司因疫情影響，導致原物料短缺全國缺貨情形，進而延長供貨期程，目前都已送貨到各校，這兩天就可以安裝。

縣長林姿妙表示，宜蘭在各校通力合作努力下，如期如質完成採購及裝設，每班都有冷氣，未來將透過能源管理相關措施，提高能源效率，達到節能及環保永續校園，為學校師生打造一個更舒適安全的教學環境。

宜蘭執行班班有冷氣的進度超前，年底前可完成各班教室的冷氣安裝，電力系統改善也提早在11月底完成，縣府今天說明進度。圖／教育處提供
宜蘭執行班班有冷氣的進度超前，年底前可完成各班教室的冷氣安裝，電力系統改善也提早在11月底完成，縣府今天說明進度。圖／教育處提供
宜蘭執行班班有冷氣的進度超前，年底前可完成各班教室的冷氣安裝，電力系統改善也提早在11月底完成，縣府今天說明進度。圖／教育處提供
宜蘭執行班班有冷氣的進度超前，年底前可完成各班教室的冷氣安裝，電力系統改善也提早在11月底完成，縣府今天說明進度。圖／教育處提供

班班有冷氣 宜蘭

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