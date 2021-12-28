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基隆城市品牌Logo登場 林右昌：9微笑浪花台灣頭新氣象

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆全新城市品牌Logo登場，市長林右昌今天表示，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩的顏色組合。記者游明煌／攝影
基隆全新城市品牌Logo登場，市長林右昌今天表示，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩的顏色組合。記者游明煌／攝影

基隆全新城市品牌Logo登場，市長林右昌今天表示，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩的顏色組合，翠綠象徵山城，金黃象徵朝陽，墨黑象徵碳礦，暖紅象徵活力，湛藍象徵基隆獨有的深水海港。市府將辦快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。

林右昌說，「基隆是個什麼樣的城市，由大家一起來定義」，K Logo底下標語a city full of，蘊含著無限可能。而明年4月22日到5月2日將舉辦的城市博覽會，讓整個基隆變成大型展場，無論是白天夜晚，海濱山岳，都將散發基隆獨特「港、城、丘」的城市魅力，以嶄新姿態呈現台灣頭新氣象。

林右昌表示，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩的顏色組合，翠綠象徵山城，金黃象徵朝陽，墨黑象徵碳礦，暖紅象徵活力，湛藍象徵基隆獨有的深水海港。整體設計明亮、有活力，而活力是來自基隆豐厚的自然景觀、人文歷史，表現出基隆市多元發展與澎湃活力的城市特色。

觀銷處長曾姿雯指出，12月30日快閃團隊會不定時出沒在數個人潮聚集點，如海洋廣場、東岸商場、基隆火車站南站、廟口夜市、市政府前，民眾只要與基隆Logo K拍照合影，並在魅力基隆FB按讚，留下你對於基隆的印象，就贈送限量版基隆椪糖與2021跨年限定海報。

2021「搖滾基隆大步走」跨年晚會，12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場展開，12組黃金陣容齊聲憾動基隆港，專屬基隆的跨年主題曲「大船佇這」也將在晚會中曝光，並有長達7分鐘不間斷煙火秀，由國際知名煙火設計大師黃俊豪老師操刀，帶給大家強力震撼視聽感官饗宴，可上跨年晚會臉書FB專頁查詢https://reurl.cc/EZqAq0 。

市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供
市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供
市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供
市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供
市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供
市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供
市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供
市府將辦快閃合影按讚，贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。圖／基隆市政府提供

基隆港 跨年晚會 林右昌

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