基隆城市品牌Logo登場 林右昌：9微笑浪花台灣頭新氣象

基隆全新城市品牌Logo登場，市長林右昌今天表示，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩的顏色組合，翠綠象徵山城，金黃象徵朝陽，墨黑象徵碳礦，暖紅象徵活力，湛藍象徵基隆獨有的深水海港。市府將辦快閃合影按讚贈限量「基隆椪糖」與跨年海報。

林右昌說，「基隆是個什麼樣的城市，由大家一起來定義」，K Logo底下標語a city full of，蘊含著無限可能。而明年4月22日到5月2日將舉辦的城市博覽會，讓整個基隆變成大型展場，無論是白天夜晚，海濱山岳，都將散發基隆獨特「港、城、丘」的城市魅力，以嶄新姿態呈現台灣頭新氣象。

林右昌表示，基隆新Logo設計理念，以 Keelung字首的K字母，運用9個微笑浪花元素圖形組合，搭配五彩的顏色組合，翠綠象徵山城，金黃象徵朝陽，墨黑象徵碳礦，暖紅象徵活力，湛藍象徵基隆獨有的深水海港。整體設計明亮、有活力，而活力是來自基隆豐厚的自然景觀、人文歷史，表現出基隆市多元發展與澎湃活力的城市特色。

觀銷處長曾姿雯指出，12月30日快閃團隊會不定時出沒在數個人潮聚集點，如海洋廣場、東岸商場、基隆火車站南站、廟口夜市、市政府前，民眾只要與基隆Logo K拍照合影，並在魅力基隆FB按讚，留下你對於基隆的印象，就贈送限量版基隆椪糖與2021跨年限定海報。