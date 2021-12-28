羅東鎮長選舉民進黨內爭出線 薛呈懿今發表參選宣言

宜蘭縣羅東鎮長下屆選舉，民進黨出現前縣議員薛呈懿及副縣長黃適超爭取提名，薛呈懿今天透過臉書發表參選宣言「將參與2022的民進黨羅東鎮長初選」，此舉使得薛、黃之爭正式浮上檯面，競爭對手黃適超則回應，「尊重黨內機制」。

薛呈懿這屆羅東鎮長以無黨籍參選，對上民進黨及國民黨候選人，些微之差落敗，她後來加入民進黨擔任黨中央發言人，為了再戰鎮長，返鄉在地方勤跑1年多；但副縣長黃適超日前宣布棄選五結鄉縣議員，積極徵詢參選羅東鎮長，兩強之爭讓人關注。目前正待產的薛呈懿中午透過臉書發表宣言，表明不退讓的堅定意志，尋求大家支持她通過初選。

薛呈懿在臉書貼文：

這是個非典型的參選宣言，眼尖的鎮民朋友應該會發現，我們的羅東鎮長參選人看板陸續上架了。其實這些看板在10月就想上場，但掛心公投的結果，我們把租到的看板優先放上四個不同意的內容，希望讓自己有限的資源優先投入在社會溝通中。

時序來到公投後的現在，終於可以正式上場了：

我是薛呈懿， 我將參與2022的民進黨羅東鎮長初選

2018年，我以無黨籍的身分投入羅東鎮長選舉，在獲得9821位選民的支持下落選，將近一萬票的支持對我而言意義非凡，在兩黨基本盤的情勢下，我們明顯獲得不少中間選民的支持，這股力量告訴我們，不少選民希望支持對的人，堅持做對的事。

2019在反送中事件的推波下，我受邀前往民進黨中央黨部工作。這對當時的我來說，面對政治職涯必經的選擇：是否要加入政黨？加入哪個政黨？在抗中保台及宜蘭長遠經營思考脈絡下決定加入民進黨。我不後悔加入民進黨，感謝在這裡的際遇，讓我更臻茁壯，有成為首長的歷練與心境。

薛呈懿在臉書說，2020總統大選結束後，她帶著期待的改變與理想返鄉，而今年她懷孕了，身分轉變，讓她更在乎這個社會的未來，更關乎孩子未來的生活。

她最後在臉書強調：

我是薛呈懿，是民進黨籍的政治工作者，宜蘭的未來、大羅東的未來推進，不會是我一個人走一百步，而是邀集一百個人一起走一步，成為歷史、成為羅東未來。

我是薛呈懿，一個懷孕即將臨盆的媽媽，我們無畏女性生產將帶來的家庭與工作權衡的人生挑戰，因為我知道，和我一樣期待改變，同時為家庭也為社會努力的你我都是有機會突破，有願景與能力帶來改變的。