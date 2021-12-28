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債務管理全國第1！台東縣秘書長說明開源節流秘方

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣政府強調透過開源節流，可以將更多的錢花在社福、幼教育兒津貼補助等政策。記者卜敏正／攝影
台東縣政府強調透過開源節流，可以將更多的錢花在社福、幼教育兒津貼補助等政策。記者卜敏正／攝影

財政部「110年度地方政府財政業務輔導方案考評」結果出爐，台東縣府總成績全國第2名，債務管理獲全國第1。縣府秘書長盧協昌強調開源節流重要性，河川清淤砂石標售1年獲利上億，整併人事、營養午餐排富也可節省數千萬支出，3年前還接到財政部指示，到苗栗分享開源節流方案。

盧協昌表示，台東縣近年財政紀律越來越好，饒縣長上任後更指示，應加強開源節流，才能將節流經費投入更多社福、醫療及教育等計畫。

盧協昌指出，縣府開源增加財源最多項目是河川清淤，砂石標售每年約有1億元收入，另活化公有資產，清理出售、出租公有土地也有億元收入，另屋頂設太陽能光電售電收入、離島免稅商店進駐許可，及路邊停車收費等，也增加自有財政收入。

他說，為節省支出，縣府決定將免費營養午餐排富，但中低收入戶仍免繳，另導師認為學生有困難也可免繳，這部分1年也可節省近4000萬元，另外人事整併，例如將原16個戶政事務所合併為4個所，轄下各有3分所，1年減少12個所長薪水約千餘萬，但對縣民服務並沒有改變。

另縣府每年向銀行借30到60億，一定深入比較各銀行利率，並將縣府各資金集中支付、統籌管理，這些方案每年都可減少百萬到千萬利息。

縣府表示，台東縣年度預算，因自有財源及中央補助不足等原因，產生歲入歲出短差，在團隊努力下，近6年皆有賸餘，加上近年積極減債，台東縣政府近年債務已減少約20餘億元，債務管理也由前年度的第5名，今年上升至全國第1名。

台東縣政府強調透過開源節流，可以將更多的錢花在社福、幼教育兒津貼補助等政策。記者卜敏正／攝影
台東縣政府強調透過開源節流，可以將更多的錢花在社福、幼教育兒津貼補助等政策。記者卜敏正／攝影

台東 債務 營養午餐

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