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87歲阿嬤省60萬元老人年金 買新車捐慈濟醫院居家訪視

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
江阿嬤搭乘自己捐贈的訪視車，覺得很舒適。記者王思慧／攝影
江阿嬤搭乘自己捐贈的訪視車，覺得很舒適。記者王思慧／攝影

87歲婦人簡江秀吟長期在花蓮慈濟醫院就診，看到家醫科謝至鎠醫師用心治療，在孫女的建議下，將存下來的老人年金購買1輛訪視車，送給照護團隊前往社區照護安寧病人，為社會貢獻心力。

慈濟醫院今天舉行捐贈儀式，江阿嬤四代同堂出席，謝至鎠醫師特別開著捐贈的交通車，載著阿嬤與家人繞了一圈，說明未來車輛用於訪視照護病患。

江婦用台語說，她的腳不太能走，有骨質疏鬆症，都在慈濟醫院治療，有感於醫師細心看診，想要用自己的力量，捐錢給辛苦的人。不過聽孫女說捐車比較實在，於是將自己存起來的老人年金約60萬元，捐贈醫療團隊居家訪視用的交通車，沒有向兒女拿一毛錢，用自己力量完成心願很高興。

從事長照工作的孫女黃佳慧表示，阿嬤這些年將老人年金一點一滴存下來，決定捐出這筆錢給需要的人，當時告知花蓮偏鄉需要居家訪視車，阿嬤欣然答應，這幾年慈濟的醫療團隊努力，她都有看在眼裡，因此用這筆錢貢獻給社會。

慈濟醫院護理師江青純說，醫院有提供社區緩和醫療照護，團隊有6個人，每周要服務120至150人1、2次居家醫療服務，範圍北起秀林鄉富士村，南至壽豐鄉水璉村，非常需要車輛代步，原本有5輛訪視車交替使用，現在有阿嬤捐的新車，可同步訪視不同路線，讓更多疾病末期患者，在家得到完善的安寧照護。

另外，黃佳慧以阿嬤的名義，捐贈了一批精油給慈濟醫院安寧照護團隊，可以芳香療法，舒緩末期病人疼痛不適。

江阿嬤（前排左六）將自己存起來的老人年金約60萬元，捐贈慈濟醫院醫療團隊居家訪視用的交通車，完成心願。記者王思慧／攝影
江阿嬤（前排左六）將自己存起來的老人年金約60萬元，捐贈慈濟醫院醫療團隊居家訪視用的交通車，完成心願。記者王思慧／攝影
江阿嬤（左三）捐贈花蓮慈濟醫院社區醫療訪視車，盼能幫助更多病患。記者王思慧／攝影
江阿嬤（左三）捐贈花蓮慈濟醫院社區醫療訪視車，盼能幫助更多病患。記者王思慧／攝影

阿嬤 慈濟 醫師

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