郵輪31日復航 首月旅客免費搭基隆觀光巴士

郵輪國內旅遊將於31日復航，基隆市政府推出郵輪觀光巴士專案活動，自31日起至明年1月28日，郵輪旅客可免費搭乘基隆觀光巴士暢遊基隆熱門景點。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯透過新聞稿表示，基隆觀光巴士將配合郵輪抵港日發車，郵輪旅客憑郵輪產品訂購證明或房卡，即可免費搭乘基隆觀光巴士，在隨車導覽人員的講解下，暢遊基隆熱門景點，例如沙灣歷史文化園區、正濱漁港、阿根納造船廠、海科館、潮境公園、海洋廣場等，每航班限量40名，請在發車前4個工作日完成報名，預約電話（02）2426-4866。

曾姿雯指出，旅客於觀巴景點參觀拍照，上傳臉書（Facebook）、Instagram社群軟體打卡或Line分享給朋友；或持在基隆消費的發票不限金額，即可於郵輪停靠日至基港大樓一樓翔翼旅行社櫃檯，兌換精美小禮物1份，數量有限，換完為止。

曾姿雯說，為提升郵輪在地經濟效益，市府與在地業者合作，凡郵輪旅客於專案期間內至指定店家消費，憑郵輪產品訂購證明或房卡，即可享指定商品8折優惠，詳情可上基隆旅遊網查詢。

基隆市長林右昌表示，依據基隆港務分公司統計，民國108年基隆港郵輪旅客人數將近95萬人，去年1至11月，基隆港郵輪旅客人數約16萬人，其中 1至2月近6萬人，3至6月郵輪因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航，7至11月基隆港跳島及環島郵輪旅客人數將近11萬人，郵輪旅客人數是全台第一。

林右昌說，基隆港為台灣最重要的郵輪母港，也是國際的海洋城市，近年來基隆已脫胎換骨，成為閃亮的城市，持續提升基隆觀光能見度，發展郵輪精緻旅遊，帶動台灣郵輪觀光產業的發展。