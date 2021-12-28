托夢打造3.88公尺石雕媽祖護平安 南方澳新地標今安座

近年來宜蘭南方澳漁民及地方事故頻傳，在2019年發生斷橋事件後，媽祖托夢給當地的進安宮主委張瑞雄，指示安奉一尊高3.88公尺「石雕媽祖」護佑地方平安，這尊媽祖雕刻完工，今天舉行安座開光典禮，未來配合夜間燈光照明，將成為醒目的地標。

宜蘭縣南方澳進安宮擁有全世界第一尊「寶石珊瑚媽祖」，2009年由前總統馬英九親臨主持開光及安座儀式，是台灣宗教民俗文化與珊瑚產業結合的具體呈現，寶石珊瑚媽祖吸引無數信徒上香朝拜。

不過，近年來蘇澳地區的大小意外事故頻傳，普悠瑪翻車意外及2年多前的跨港大橋斷橋事件，震驚國人，而南方澳遠洋漁船出海捕魚也出事，最離奇的是永裕興18號在夏威夷附近海域遇大風浪，船回來了，但船上10人至今未歸，彷如人間蒸發。

進安宮位於跨港大橋橋頭斜對面，只隔一條馬路，斷橋事件發生後，媽祖托夢給進安宮主委張瑞雄，指示必須擇地安奉一座石雕媽祖；當年底，張瑞雄率全體委員以聖杯請示媽祖見證下，最終經媽祖指示以青斗石為材質，於現地安奉一尊高3.88公尺的石雕媽祖，而且這座石雕媽祖必須是目前供奉寶石珊瑚媽祖的同比例、色澤及外觀造型放大版。

張瑞雄說，他們青大陸師傅刻好這尊石雕媽祖後遇到疫情，在運送到台灣的過程中受到拖延，所幸前後經過2年準備，今天由新舊主委在廟前舉行安座及開光儀式。