台東夜晚打卡3街景 粉紅聖誕樹、魔幻網燈、銀亮蒲公英

台東縣政府為打造節慶溫馨浪漫氛圍，以「Light Up Taitung 浪漫台東」為主題，在鐵花新聚落、杭州街及藝文中心前廣場等三個場域，分別設置三件街景裝置，以夢幻粉紅聖誕燈樹、繽紛魔幻網燈以及輕盈溫馨的蒲公英，展現臺東好客城市的新亮點，展期自即日起至明年2月20日。

台東縣政府表示，希望透過歲末街景裝置帶給民眾迎向光亮希望，選擇設置在遊客出入頻繁的鐵花村徒步區，居民平日常去的藝文中心，及靠近學校、教會與醫院附近的街道，讓來訪及生活在台東民眾，感受到不一樣街景燈光及歲末節慶氛圍，體驗台東迷人夜色情調。

台東縣政府以「漫力量」及「漫溫暖」作為街景裝置的意象，高約8米半粉紅聖誕樹，夜晚燈亮如夢浪漫，佇立在鐵花村人行步道口，樹周邊雲朵和顏色繽紛的方塊環繞，象徵城市柔軟、多元的浪漫力量，

杭州街至藝文中心上空也設置五顏六色的大面漁網，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道，為街弄林蔭增添夢幻朦朧氛圍；藝文中心廣場蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，讓路過民眾感受視覺驚喜和溫暖傳遞。