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台東夜晚打卡3街景 粉紅聖誕樹、魔幻網燈、銀亮蒲公英

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
杭州街至藝文中心上空也設置五顏六色的大面漁網，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道。圖／台東縣政府提供
杭州街至藝文中心上空也設置五顏六色的大面漁網，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道。圖／台東縣政府提供

台東縣政府為打造節慶溫馨浪漫氛圍，以「Light Up Taitung 浪漫台東」為主題，在鐵花新聚落、杭州街及藝文中心前廣場等三個場域，分別設置三件街景裝置，以夢幻粉紅聖誕燈樹、繽紛魔幻網燈以及輕盈溫馨的蒲公英，展現臺東好客城市的新亮點，展期自即日起至明年2月20日。

台東縣政府表示，希望透過歲末街景裝置帶給民眾迎向光亮希望，選擇設置在遊客出入頻繁的鐵花村徒步區，居民平日常去的藝文中心，及靠近學校、教會與醫院附近的街道，讓來訪及生活在台東民眾，感受到不一樣街景燈光及歲末節慶氛圍，體驗台東迷人夜色情調。

台東縣政府以「漫力量」及「漫溫暖」作為街景裝置的意象，高約8米半粉紅聖誕樹，夜晚燈亮如夢浪漫，佇立在鐵花村人行步道口，樹周邊雲朵和顏色繽紛的方塊環繞，象徵城市柔軟、多元的浪漫力量，

杭州街至藝文中心上空也設置五顏六色的大面漁網，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道，為街弄林蔭增添夢幻朦朧氛圍；藝文中心廣場蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，讓路過民眾感受視覺驚喜和溫暖傳遞。

文化處指出，為讓民眾參與城市歲末街景氛圍營造，日前舉辦親子彩繪燈罩DIY創作活動，也會將民眾完成燈罩作品掛置在鐵花村周邊，成為美麗街景，妝點鐵花新聚落的夜晚風情。三處街景裝置即日起至明年2月20日浪漫亮燈，邀請民眾前來拍照打卡，一起相約夜晚漫步體驗台東浪漫魅力。

高約8米半粉紅聖誕樹，夜晚燈亮如夢浪漫，佇立在鐵花村人行步道口。圖／台東縣政府提供
高約8米半粉紅聖誕樹，夜晚燈亮如夢浪漫，佇立在鐵花村人行步道口。圖／台東縣政府提供
杭州街至藝文中心上空也設置五顏六色的大面漁網，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道。圖／台東縣政府提供
杭州街至藝文中心上空也設置五顏六色的大面漁網，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道。圖／台東縣政府提供
藝文中心廣場蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，讓路過民眾感受視覺驚喜和溫暖傳遞。圖／台東縣政府提供
藝文中心廣場蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，讓路過民眾感受視覺驚喜和溫暖傳遞。圖／台東縣政府提供
藝文中心廣場蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，讓路過民眾感受視覺驚喜和溫暖傳遞。圖／台東縣政府提供
藝文中心廣場蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，讓路過民眾感受視覺驚喜和溫暖傳遞。圖／台東縣政府提供

台東 鐵花村

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