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寒流來襲基隆街友鋪紙本撐塑膠袋雨傘 志工送熱食抗寒

聯合報 / 記者游明煌／即時報導
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝

寒流來襲，基隆火車站南站昨晚出現比平常更多街友，有的街友鋪紙板，有的撐塑膠套或雨傘扺寒風， 志工送熱食、暖暖包及大衣等抗寒。

昨天晚上基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬、執行長黃永翔、暖暖區市議員林旻勳及碇內社區發展協會執行長邱玫萍等人，共同準備禦寒衣物、暖暖包、防寒墊、麵包及乾糧等物資，提供給街友使用。

執行長黃永翔表示，基隆已經連續下雨多日，且氣象局指出昨晚到周二清晨恐出現十度低溫，擔心路行者們會失溫挨餓，特別在晚間發送物資幫助他們度過寒冷的夜晚。

理事長李昌萬表示，天行者慈善協會長期以來都很關心社會基層，基隆的路行者們生活本來就很辛苦，加上近期連日大雨，讓他們連打臨時工的機會都沒有，更遑論三餐溫飽，很感謝林旻勳議員及愛心食物銀行，共同響應這次的緊急任務，讓路行者們感到社會的溫暖。

根據中央氣象局指出，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，27日晚至28日，金門縣局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝
寒流來襲基隆街友鋪紙板撐塑膠套和雨傘 ，志工送熱食、暖暖包等抗寒。記者游明煌/翻攝

基隆 街友 氣象局

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