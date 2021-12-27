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基隆漁會正濱大樓修復完工 城市博覽會開放參觀

中央社 / 基隆27日電

基隆市漁會正濱大樓歷經2年整修，日前完成驗收，基隆市府文化局長陳靜萍今天表示，漁會正濱大樓將在明年4月的城市博覽會期間對外開放，之後會招商委外營運。

陳靜萍表示，過去稱為「水產館」的漁會正濱大樓於1934年竣工，內部設有食堂、住宿空間、理髮廳、浴場、珊瑚交易市場及銀行信用部等設施，頂樓還設有氣象觀測所，曾經盛極一時。

陳靜萍提到，國民政府來台後，此處由海軍接收，後由基隆區漁會向軍方承購建物所有權，並將漁會辦公室遷入；1987年基隆區漁會搬遷至八斗子；2003年被列入基隆市歷史建築，直到2014年基隆市長林右昌上任後極力爭取下，由基隆區漁會贈給市府，隨即展開相關文史調研及保護。

陳靜萍說，文化局2019年向文化部爭取到「大基隆歷史場景再現整合計畫」，漁會正濱大樓修復再利用工程開工，修復過程細節繁複，例如，外牆皆為早期常用的溝紋磚，市府以「修舊如舊」原則進行修補，新使用的溝紋磚也進行多次燒製，找出與原有最相近的顏色，歷經將近2年整修於20日完成驗收。

陳靜萍表示，漁會正濱大樓明年1至2月將借給劇組拍攝，過完年後進入城市博覽會籌備期，4月16日起至5月2日將是城博會B展區主要場館，屆時會開放供民眾入內參觀，文化局目前正同步積極辦理招商作業，希望在城博會過後能有優質團隊進駐。

基隆 文化局

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