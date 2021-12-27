台東焚化廠回饋金 補助全台東市家戶水電費

中央社 / 台東縣27日電

台東縣焚化廠將於明年上半年試營運，環保局表示，按年燒垃圾量估算回饋金約新台幣1600萬元，將採專款專用直接補助台東市民家戶的水電費，全台東市都納入回饋範圍。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東的家戶垃圾有高達98%無法外運處理，只能堆置在縣內掩埋場，除了家戶垃圾再加上一般事業廢棄物，每月將有約3500公噸面臨無處去的問題。

由於高雄廠早已拒收其他縣市垃圾，而其他縣市焚化廠也因將整修無法代燒，造成縣內各地垃圾無處可去的危機，更顯得垃圾自主處理的重要與急迫性，因此，台東焚化廠除提前在今年底前進行機器測試校調，預計明年上半年完成試燒。

縣環保局指出，焚化廠回饋金的發放採用台東市普發的方式進行，採專款專用直接補助台東市民家戶的水電費，使民眾有感。

縣長饒慶鈴表示，因焚化廠位於台東市，焚化廠回饋金的發放關係到台東市民，縣府在焚化廠議題上，自始至終維持資訊公開、民眾參與的態度；訂29日晚間7時至8時於東台有線電視台及台東縣環境保護局臉書（Facebook）粉絲專頁直播「台東縣垃圾焚化廠營運階段回饋金管理運用辦法」說明會，並透過線上問答方式解答民眾疑問。

台東 直播 饒慶鈴

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