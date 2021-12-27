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曼波魚出現在七星潭岸邊 盪鞦韆賞大海美景

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮新城鄉公所邀請藝術家撒部‧噶照，利用田土、水泥及鋼筋等，打造「徜徉曼波」公共藝術，吸引遊客盪鞦韆拍照打卡。記者王思慧／攝影
花蓮新城鄉公所邀請藝術家撒部‧噶照，利用田土、水泥及鋼筋等，打造「徜徉曼波」公共藝術，吸引遊客盪鞦韆拍照打卡。記者王思慧／攝影

花蓮七星潭增新公共藝術品，新城鄉公所邀請藝術家撒部‧噶照，利用田土、水泥及鋼筋等，形塑曼波魚的輪廓，打造「徜徉曼波」公共藝術，坐上裝設的鞦韆擺盪，有如被曼波魚帶著暢遊太平洋，成為遊客打卡新地標。

新城鄉公所表示，「徜徉曼波」作品以鄉內最具代表性的曼波魚做為輪廓，周邊以海浪為造型，象徵曼波魚守護海洋；設置在中間的鞦韆，提供遊客隨海風搖曳擺盪，遠眺蔚藍一片的大海，感受七星潭的遼闊美景。

「徜徉曼波」長1000公分、寬100公分、高500公分，由鋼筋、鐵網、田土、水泥、鐵鍊、木頭製成，吸引許多遊客坐上鞦韆拍照，一邊擺盪一邊欣賞海洋景色，更體會曼波新城的意象。

此公共藝術是由花蓮港口部落藝術家撒部‧噶照設計，他從事創作十餘年，擅長漂流木雕塑，結合多元媒材的大型裝置藝術深獲讚賞。作品風格呈現海洋波浪的線性流動感，紮實的結構與細緻的紋理，蘊含土地情感，將文化的滋養轉化為當代的符號，是原住民當代藝術界的青壯年創作者之一。

新城鄉長何禮臺表示，這項藝術作品，除了成為遊客遊覽七星潭風景區的新打卡點外，也希望能促進花蓮與新城鄉的觀光發展。另外提醒鞦韆限重100公斤，不得雙載，並小心使用，共同維護藝術家的作品。

藝術家撒部‧噶照形塑曼波魚的輪廓，創作「徜徉曼波」公共藝術，打造新城鄉新意象。記者王思慧／攝影
藝術家撒部‧噶照形塑曼波魚的輪廓，創作「徜徉曼波」公共藝術，打造新城鄉新意象。記者王思慧／攝影

藝術家 公共藝術 花蓮

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