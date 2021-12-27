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影／上回消防車這回警車 暖暖街平交道又見驚險畫面

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖街平交道昨天發生遮斷桿短時間連續升降，導致警車被「困」平交道，計程車倒車仍被遮斷桿打到的警險畫面。圖／賴志偉提供
基隆市暖暖街平交道昨天發生遮斷桿短時間連續升降，導致警車被「困」平交道，計程車倒車仍被遮斷桿打到的警險畫面。圖／賴志偉提供

基隆市暖暖街平交道昨又發生遮斷桿短時間連續升降，導致車輛卡在鐵軌驚險畫面。一輛警車見遮斷桿升起，過平交道準備左轉時，因對向有計程車右轉駛進平交道，難以會車。此時才完全升起3秒的遮斷桿又緩緩下降，計程車倒車時被打到，警車則被「攔」在軌道內。賴姓男子見狀，急忙下車按下緊急按鈕示警，並協助抬起遮斷桿讓警車脫困。

基隆市廖姓消防隊員10月初駕駛消防車在暖暖街平交道停等火車，遮斷桿升起後往前開，但約20秒後遮斷桿又降下，消防車過平交道左轉時，對向遮斷桿打中車身後側斷裂。廖員被鐵路警察舉發闖越平交道，被罰9萬元並吊扣駕照1年。

廖員吃下「紅單」，引發外界質疑平交道遮斷桿不應短時間升降。基隆市議員鄭文婷、王醒之11月中旬辦理會勘，質疑遮斷桿升降間隔時間太短，造成公車、消防車和許多用路人困擾，要求台鐵改善。

基隆警三分局一名巡官昨天傍晚駕駛警車在暖暖街平交道停等火車，見列車駛過，警示燈號熄滅，遮斷器升起後開車前行，但約3秒後，遮斷器尚未完全升起時，警示燈號就又亮起。警車因要左轉，與右轉進平交道的計程車在平交道「相遇」，都無法前進。

計程車司機馬上倒車讓路，此時遮斷桿又緩緩下降，打中計程車頂。警車也先倒車，再往右切前行，打算駛離平交道，但前方遮斷桿已降下，被迫盡量往前開並停在鐵軌邊「避難」。

當時開車等待過平交道的賴姓男子發現事態緊急，馬上下車跑去按緊急按鈕示警，阻止列車通過。接著協助抬起遮斷桿，讓分局巡官把車開出平交道，化解危機。

鐵路警察局瑞芳派出所表示，會先保留狀況發生時的平交道影像，並通知台鐵局檢視平交道設施，確認是否機械有故障，或遮斷桿急升急降訊號問題，做為後續違規判定依據。

計程車 基隆 警察

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