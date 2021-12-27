快訊

躲狗仔？王力宏檢疫期滿晚出關 陳時中：不能早但可以晚

全國首創「幸福巴士2.0 加強版」整合民營客運和小黃

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
公路總局副局長黃運貴（右）、台東縣副縣長王志輝參加「幸福巴士2.0 加強版」啟用典禮。記者卜敏正／攝影
公路總局副局長黃運貴（右）、台東縣副縣長王志輝參加「幸福巴士2.0 加強版」啟用典禮。記者卜敏正／攝影

交通部公路總局高雄區監理所，昨起2天在台東縣達仁鄉、延平鄉，辦理「幸福巴士公共運輸服務升級計畫，達仁鄉「幸福巴士」是台東首條跨域至屏東的幸福巴士路線；延平鄉則整合民車成立汽車客運業，搭配幸福小黃及哺哺共乘小巴，成為「幸福巴士2.0 加強版」，提升偏鄉交通運輸服務。

公路總局副局長黃運貴、台東縣副縣長王志輝、延平鄉長胡黃廣文、卑南鄉長許文獻及部落民眾，今天都參加延平鄉、卑南鄉「幸福巴士2.0 加強版」啟用典禮，典禮過程部落阿嬤剛好搭車外出，上車後稱讚方便，耆老古忠福也開心帶族人歡呼，稱讚這對部落幫助很大。

黃運貴表示，幸福巴士2.0 加強版是全國首創，輔導在地巴喜告原住民關懷協會及個人，成立市區汽車客運業，共同參與偏鄉公共運輸，搭配原幸福巴士資源，由在地人服務在地人，服務也走進「卑南鄉」共同生活圈，調整原公路客運路線，提升幸福巴士服務。

「幸福巴士2.0 加強版」由巴喜告原民關懷協會營運，共投入8輛車服務利吉、富源、鑾山村及原行駛延平小黃等4地區，採「固定制」及「預約制」，可在台東縣幸福巴士2.0科技平台預約，亦可採電話預約；全票25元、法定優待票半票13元，採現金及一卡通兩種收費方式併行，預約及搭乘資訊請洽服務電話0800-005-978洽詢。

公路總局副局長黃運貴（右起）、延平鄉部落耆老古忠福、台東縣副縣長王志輝，稱讚「幸福巴士2.0 加強版」啟用，提升偏鄉交通運輸。記者卜敏正／攝影
公路總局副局長黃運貴（右起）、延平鄉部落耆老古忠福、台東縣副縣長王志輝，稱讚「幸福巴士2.0 加強版」啟用，提升偏鄉交通運輸。記者卜敏正／攝影
延平鄉部落住民稱讚「幸福巴士2.0 加強版」，對於偏鄉交通有幫助。記者卜敏正／攝影
延平鄉部落住民稱讚「幸福巴士2.0 加強版」，對於偏鄉交通有幫助。記者卜敏正／攝影
延平鄉、卑南鄉「幸福巴士2.0 加強版」今天啟用，部落阿嬤搭車外出，上車後稱讚方便。記者卜敏正／攝影
延平鄉、卑南鄉「幸福巴士2.0 加強版」今天啟用，部落阿嬤搭車外出，上車後稱讚方便。記者卜敏正／攝影

巴士 台東 公共運輸

延伸閱讀

強制險未納保罰單 最快111年3月增投保資訊

紫丁香婦幼關懷協會女性與園藝座談會引起廣大迴響

跨縣50公里50元 台東達仁到屏枋寮醫院幸福巴士通車

竄改維基林秉樞案「來自公路總局IP」 藏鏡人是他

相關新聞

遭批破壞舊花蓮神社遺跡 縣府：震後安全維護

花蓮縣政府民政處日前執行「花蓮縣忠烈祠周邊環境改善計畫」，將舊花蓮港神社遺跡的「瑞垣及石垣」拆除，施作擋土牆，文史工作者...

曼波魚出現在七星潭岸邊 盪鞦韆賞大海美景

花蓮七星潭增新公共藝術品，新城鄉公所邀請藝術家撒部‧噶照，利用田土、水泥及鋼筋等，形塑曼波魚的輪廓，打造「徜徉曼波」公共...

全國首創「幸福巴士2.0 加強版」整合民營客運和小黃

交通部公路總局高雄區監理所，昨起2天在台東縣達仁鄉、延平鄉，辦理「幸福巴士」公共運輸服務升級計畫，達仁鄉「幸福巴士」是台...

影／上回消防車這回警車 暖暖街平交道又見驚險畫面

基隆市暖暖街平交道昨又發生遮斷桿短時間連續升降，導致車輛卡在鐵軌驚險畫面。一輛警車見遮斷桿升起，過平交道準備左轉時，因對...

《再凝望，戰後太平山》新書發表 揭開林場神秘面紗

太平山國家森林遊樂區的自然四季美景吸引民眾前往，更有著豐厚的人文歷史。林務局羅東林區管理處邀請知名作家李瑞宗合作出版《再...

羅東元旦升旗健走 電動自行車、電視265項獎品等你抽

宜蘭羅東鎮舉辦元旦升旗及全民健走活動，鎮公所今天說明路程全長4.2公里，走完全程可憑摸彩券換取果凍包，沿途集滿3個章可參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。