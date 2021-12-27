全國首創「幸福巴士2.0 加強版」整合民營客運和小黃
交通部公路總局高雄區監理所，昨起2天在台東縣達仁鄉、延平鄉，辦理「幸福巴士」公共運輸服務升級計畫，達仁鄉「幸福巴士」是台東首條跨域至屏東的幸福巴士路線；延平鄉則整合民車成立汽車客運業，搭配幸福小黃及哺哺共乘小巴，成為「幸福巴士2.0 加強版」，提升偏鄉交通運輸服務。
公路總局副局長黃運貴、台東縣副縣長王志輝、延平鄉長胡黃廣文、卑南鄉長許文獻及部落民眾，今天都參加延平鄉、卑南鄉「幸福巴士2.0 加強版」啟用典禮，典禮過程部落阿嬤剛好搭車外出，上車後稱讚方便，耆老古忠福也開心帶族人歡呼，稱讚這對部落幫助很大。
黃運貴表示，幸福巴士2.0 加強版是全國首創，輔導在地巴喜告原住民關懷協會及個人，成立市區汽車客運業，共同參與偏鄉公共運輸，搭配原幸福巴士資源，由在地人服務在地人，服務也走進「卑南鄉」共同生活圈，調整原公路客運路線，提升幸福巴士服務。
「幸福巴士2.0 加強版」由巴喜告原民關懷協會營運，共投入8輛車服務利吉、富源、鑾山村及原行駛延平小黃等4地區，採「固定制」及「預約制」，可在台東縣幸福巴士2.0科技平台預約，亦可採電話預約；全票25元、法定優待票半票13元，採現金及一卡通兩種收費方式併行，預約及搭乘資訊請洽服務電話0800-005-978洽詢。
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