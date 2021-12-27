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《再凝望，戰後太平山》新書發表 揭開林場神秘面紗

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東林區管理處與知名作家李瑞宗合作出版《再凝望，戰後太平山》，裡面記載很多不為人知的故事，明年初將舉辦3場新書發表會。圖／林管處提供
羅東林區管理處與知名作家李瑞宗合作出版《再凝望，戰後太平山》，裡面記載很多不為人知的故事，明年初將舉辦3場新書發表會。圖／林管處提供

太平山國家森林遊樂區的自然四季美景吸引民眾前往，更有著豐厚的人文歷史。林務局羅東林區管理處邀請知名作家李瑞宗合作出版《再凝望，戰後太平山》新書，讓讀者有機會看見許多未曾公開的太平山林場工作、生活故事及影像，明年初會在宜蘭及台北舉辦3場新書發表會。

太平山早期與阿里山、八仙山並列台灣三大林場，羅東林管處在宜蘭縣史館館長廖英杰引薦下，自2020年開始與李瑞宗老師首度合作，為了出版新書，李瑞宗除了進行太平山文史資料蒐集外，也多次深入叢山峻嶺、荒煙漫草山林中，調查伐木時期的林業遺構。

羅東林區管理處表示，李瑞宗老師除了展現過人的田野調查功力外，也看到他所承受的艱辛與危險，他堅持親力親為，逐一進行太平山工作者及居民的口述訪談，把模糊的、片段的、殘缺的太平山印象，抽絲剝繭、反覆查證比對，讓這本書呈現軌道和索道的連結，各聚落不斷搬遷、上山下山，逐木材而居，述說羅東鎮這個台最小的城鎮繁榮開展的緣由。

新書發表會透過李老師的導讀，除了可以看見往昔太平山林業風華外，當時林業生活的點滴及情感更難得的被呈現出來。

第一場是明年1月17日上午10點至12點，在羅東林業文化園區的日光山森林茶書苑（線上報名https://reurl.cc/OkxzDX，或現場參加)；第二場1月23日下午2點至4點，在宜蘭火車站前宜興路一段280號的宜蘭舊書櫃-二手書店與輕食咖啡館；第三場訂於2月12日下午2點至4點，在台北市北投區東華街二段380號1樓/捷運淡水線唭哩岸站1號出口附近的有河書店。

太平山 羅東 宜蘭

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