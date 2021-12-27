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羅東元旦升旗健走 電動自行車、電視265項獎品等你抽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮公所舉辦元旦升旗健走活動，民眾走完全程可以兌換果凍包，還有機會抽中電動自行車、液晶電視等265項獎品。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所舉辦元旦升旗健走活動，民眾走完全程可以兌換果凍包，還有機會抽中電動自行車、液晶電視等265項獎品。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東鎮舉辦元旦升旗及全民健走活動，鎮公所今天說明路程全長4.2公里，走完全程可憑摸彩券換取果凍包，沿途集滿3個章可參加抽獎，最大獎電動自行車有3輛，鎮民代表會也提供液晶電視當做摸彩品，鎮長吳秋齡歡迎大家踴躍參與，走出健康與活力。

羅東鎮公所1月1日上午7點在鎮公所前立體停車場旁道路及中興路舉行元旦升旗典禮，當天由鎮長吳秋齡帶領各界人士向國旗致敬，迎向新年新希望，虎虎生風一整年。

吳秋齡今天表示，今年元旦健走路線由羅東分局、北成、南豪、羅莊、國華、竹林、漢民、維安、仁愛、東安等9組守望相助隊負責維安，路程約4.2公里，沿途發放摸彩券、礦泉水、小方巾等，走完全程民眾可憑摸彩卷上的截角兌換果凍包，另外民眾在摸彩券上集滿3個章可以參加抽獎，獎品有電動自行車、液晶電視機、生機萃取機、電熱水瓶、電子鍋、陶磁電暖器、腳踏車等共265項，非常豐富。

她提醒民眾，今年元旦升旗及健走活動必須配合防疫，請參加者先前往報到處量額溫、酒精消毒，做好實名制，增加安全防護措施，歡迎大家大手牽小手，防疫一起走。

羅東鎮公所舉辦元旦升旗健走活動，走完全程集滿章可以參加抽獎，最大獎是電動自行車共有3輛。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所舉辦元旦升旗健走活動，走完全程集滿章可以參加抽獎，最大獎是電動自行車共有3輛。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所舉辦元旦升旗健走活動，民眾走完全程可以兌換果凍包，還有機會抽中電動自行車、液晶電視等265項獎品。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所舉辦元旦升旗健走活動，民眾走完全程可以兌換果凍包，還有機會抽中電動自行車、液晶電視等265項獎品。圖／鎮公所提供

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