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遭批破壞舊花蓮神社遺跡 縣府：震後安全維護

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
文史工作者黃家榮指出，花蓮忠烈祠、舊花蓮港神社瑞垣及石垣至少有超過50年的歷史。圖／文史工作者黃家榮提供
文史工作者黃家榮指出，花蓮忠烈祠、舊花蓮港神社瑞垣及石垣至少有超過50年的歷史。圖／文史工作者黃家榮提供

花蓮縣政府民政處日前執行「花蓮縣忠烈祠周邊環境改善計畫」，將舊花蓮港神社遺跡的「瑞垣及石垣」拆除，施作擋土牆，文史工作者批評超過70年以上建物被破壞。文化局表示，專家未將忠烈祠列為具文資潛力建物，也沒有單位或民眾提報。民政處回應，為維護安全才會施作，將深入了解。

文史工作者黃家榮說，現行文資保存法規定，公家單位建物只要超過50年以上，要主動向文化局提報，由專家學者鑑定為古蹟，但民政處未請文化局鑑定遺跡，也沒有知會文化局動工時程，等到發現時早就被破壞，感到很遺憾。

花蓮縣議員魏嘉彥批評，上月接獲陳情關心此案，民政處和文化局2個單位卻沒有做好溝通，「是橫向聯繫最壞示範」，任何局處要動工，應該都要先問一下文化局，並要求縣府單位加強橫向溝通。

民政處表示，忠烈祠是地方重要景點，在0206地震時，建物有走位、龜裂情形，陸續用縣府經費預算及花東基金維護，沒有動到擋土牆主體，是否涉及文資部分，目前正在了解中，會盡最大努力挽救及修護。

文化局指出，依照「文化資產保存法」，要鑑定是否為文化資產有3種方式，分別為主管機關普查、個人或團體提報、公有建造物興建完竣超過50年。在機關普查部分，文化局於民國92年、94年已進行過普查，去年再度委託專業團隊普查，並未建議將忠烈祠建物或設施列為具文資潛力。

文化局表示，截至目前，也未接獲單位、民眾或文史工作者提報，其有文資潛力指定古蹟或登錄歷史建築，因此未列管忠烈祠建物。將持續與所有權人確認協助處理後續事宜，並持續宣導各機關注意文化資產保存法規定。

花蓮縣政府民政處將舊花蓮港神社遺跡的「瑞垣及石垣」拆除，施作擋土牆。圖為施工前後比對圖。圖／文史工作者黃家榮提供
花蓮縣政府民政處將舊花蓮港神社遺跡的「瑞垣及石垣」拆除，施作擋土牆。圖為施工前後比對圖。圖／文史工作者黃家榮提供
花蓮縣府民政處表示，在0206地震時，忠烈祠建物有走位、龜裂情形，陸續用經費維護，沒有動到擋土牆主體。記者王思慧／攝影
花蓮縣府民政處表示，在0206地震時，忠烈祠建物有走位、龜裂情形，陸續用經費維護，沒有動到擋土牆主體。記者王思慧／攝影
花蓮忠烈祠、舊花蓮港神社遺跡的「瑞垣及石垣」遭縣府民政處拆除，施作擋土牆，引起文史工作者抗議破壞文化資產。記者王思慧／攝影
花蓮忠烈祠、舊花蓮港神社遺跡的「瑞垣及石垣」遭縣府民政處拆除，施作擋土牆，引起文史工作者抗議破壞文化資產。記者王思慧／攝影

文化局 文史工作者 忠烈祠

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